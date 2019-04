FOTO: Vse najboljše, Novo mesto!

6.4.2019 | 12:30

Z leve proti desni: Danica Rangus, Fani Vovk, župan Gregor Macedoni, Nežka Ivanetič, Marija Jerele in Samo Kralj - nagrajenci MO Novo mesto za leto 2018.

130 mladih pevcev in pevk se je združilo v Novomeški mladinski pevski zbor.

Novo mesto - Polna dvorana Kulturnega centra Janeza Trdine je sinoči počastila občinski praznik, ki ga MO Novo mesto praznuje 7. aprila, in se tradicionalno na slavnostni seji zahvalila tistim občankam in občanu, ki so v minulem letu oz. skozi svoje dolgoletno delovanje na različnih področjih prispevali k razvoju tega mesta, ga kulturno nadgradili in s svojim delovanjem obogatili. Prejemniki letošnjih občinskih nagrad so: za dolgotrajna prizadevanja in uspehe na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti in prostovoljstva ter za pomemben prispevek k ohranjanju ljudske pesmi Marija Jerele (nagrada MO Novo mesto), za uspehe na vzgojno-izobraževalnem področju Danica Rangus (nagrada MO Novo mesto), za dolgoletno požrtvovalno delo na področju prostovoljstva ter pomemben prispevek k izboljšanju položaja starejših, invalidov in upokojencev Nežka Ivanetič (nagrada MO Novo mesto), za pomembne trajne uspehe na področju likovne umetnosti in izviren pristop k umetniški dokumentarni publicistiki Samo Kralj (Trdinova nagrada) in Frančiška Vovk (grb MO Novo mesto) za prizadevanja in uspehe na področju planinstva in prostovoljstva. Naziva častni občan, kot smo že poročali, letos niso podelili.

Novomeški župan Gregor Macedoni je v svojem nagovoru spomnil na potrditev zunanjih ocenjevalcev, zakaj je MO Novo mesto razvojno najbolj prodorna občina in je prejela nagrado Zlati kamen, navedel vrsto projektov na različnih področjih in med drugim dejal, da letos meso za svoj rojstni dan dobiva posebno darilo, tj. prenovljeni Glavni trg. »Nove kocke bodo ta konec tedna preizkusili kolesarji, naslednjega tam gostimo Odprto kuhno in sredi maja načrtujemo še uradno otvoritev. To je mogoče preveč uraden naziv, to bo namreč dober novomeški žur, na katerega ste že sedaj vsi vabljeni,« je rekel Macedoni in napovedal, da bo mesto, ki se med drugim promovira tudi preko tematski let, kmalu obeležilo jubilej Novomeške pomladi. »Želim, da smo ponosni na Novo mesto in da aktivno sodelujemo pri njegovem razvoju še naprej.«

V imenu nagrajencev se je za podeljena občinska priznanja zahvalila Marija Jerele, ki je polno dvorano spomnila, kako lepo je živeti na okljuku Krke, kako se veseli kulturnih večerov in ulične umetnosti v novem mestnem jedru in zaključila: »Bodimo hvaležni in bodimo prijatelji!«

Na prireditvi je nastopil 130-članski mladinski pevski zbor, sestavljen iz pevcev in pevk GŠ Marjana Kozine in osnovnih šol Grm, Center, Drska, Stopiče, Šmihel in Bršljin.

Tekst in foto: M. Martinović

