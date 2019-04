Te note čarobne

6.4.2019 | 15:00

V Trebnjem je lani zaživel novi mešani pevski zbor.

Vodi ga priznani argentinski dirigent Fernando Pablo Majias

Trebnje - Po letih zatišja je lani v Trebnjem zaživel novi mešani pevski zbor, ki je včeraj v tamkajšnji dvorani kulturnega doma pripravil prvi koncert v ciklu večerov Te note čarobne. V goste so povabili domžalski komorni zbor pod vodstvom dirigenta Gregorja Klančiča ter godalno komorno skupino Glasbene šole Trebnje pod mentorstvom prof. Ane Avšič.

V Trebnjem je bila dolgo časa želja, da bi se obudil nekoč priznani pevski zbor. K sodelovanju so povabili priznanega dirigenta Fernanda Pabla Mejiasa, ki ima ogromno izkušenj z vodenjem pevskih zborov, med drugim več let vodil tudi novomeški mešani pevski zbor Pomlad. Lansko poletje so pripravili več avdicij, na koncu pa se je izoblikovala skupina več kot tridesetih pevcev in pevk. »Od tedaj vsak ponedeljek pridno vadimo v prostorih Občinskega pihalnega orkestra Trebnje,« pravi predsednik zbora Žan Ograjšek.

Zbor,ki deluje v sklopu Kulturno-umetniškega društva TIA, je imel svoj krstni nastop že decembra, včeraj pa je pripravil svoj prvi koncert v ciklu večerov, za katerega upajo, da bo postal tradicionalen. »Petje je druženje, zato se nam zdi pomembno, da Trebanjci vidijo tudi zbore od drugod,« je še dodal Ograjšek.

Včeraj so se predstavili z raznovrstnimi skladbami. »Poskušam narediti čim bolj pester program za skoraj vse okuse in zaenkrat se je to izkazalo za zelo dobro idejo. Danes bomo imeli majhen sklop sakralnega programa, potem bomo zapeli dve ljudski pesmi, na koncu pa še črnsko duhovno in pop,« je pred nastopom dejal Mejias. Kot še dodaja, je na vajah energija prava, kajti pevci in pevke so zelo zavzeti. V zboru je večina, ki se niso pevsko šolali, a imajo po njegovih besedah dober glas in posluh. Le ena tretjina je moških, zato medse vabijo še kakšnega predstavnika močnejšega spola.

V naslednjem mesecu bodo sodelovali na območni reviji pevskih zborov, kjer se želijo prikazati v najboljši luči, nato sledi letni koncert v cerkvi, za zaključek sezona pa načrtujejo gostovanje na Korčuli.

Besedilo in fotografije: R. N.

