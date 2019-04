Največ prostovoljcev drevesa sadilo v Kočevju

6.4.2019 | 17:00

Med prostovoljci na Lovrencu na Pohorju je bila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec z ekipo. (Foto: SiDG)

Kočevje - Na petih območjih v Sloveniji, kjer so v zadnjih letih precejšnjo škodo povzročili žledolomi, vetrolomi in podlubniki, je danes potekala akcija Pomladimo gozdove, v okviru katere so s pomočjo prostovoljcev posadili več kot 10.000 sadik gozdnih dreves. Največ prostovoljcev, okoli 240, je sadilo v Kočevju, so sporočili iz družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG).

Vseslovenska akcija pogozdovanja je poleg Kočevja potekala še na Ravniku pri Logatcu, Lovrencu na Pohorju, Ravbarkomandi pri Postojni ter pri koči Mladika pri Postojni. Sodelovalo je več kot 670 prostovoljcev, ki so na skupni površini okoli pet hektarjev gozdov posadili različne vrste dreves: smreko, macesen, bukvo, češnjo, hruško in lesnike.

Med prostovoljci na Lovrencu na Pohorju je bila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec z ekipo. »Takšne akcije so dober način ozaveščanja o pomenu gozdov,« je dejala in še posebno zadovoljstvo izrazila ob dejstvu, da se je akciji pridružilo veliko število različnih institucij in da je opaziti medgeneracijsko pestrost. Ministrica si želi, da bi tudi zasebni lastniki v čim večjem številu pristopili k obnovi poškodovanih gozdov, so sporočili iz SiDG

Glavni cilj akcije je javnost obveščati o pomenu ohranitve gozdov in narave. Do ponovne vzgoje kakovostnih gozdov, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj podvrženi naravnim ujmam, namreč lahko pridemo samo ob sodelovanju gozdarske stroke, lastnikov gozdov in širše družbene skupnosti. »Z obnovo poškodovanih gozdov ohranjamo tudi številne funkcije gozda, ki so ključnega pomena za naša življenja. Gozd ima poleg gospodarske namreč še vrsto drugih vlog, ki se kažejo v njegovem okoljskem, ekosistemskem, biotskem, kulturnem, zgodovinskem, krajinskem in zdravstvenem pomenu,« je poudaril direktor SiDG Zlatko Ficko.

V družbi Slovenski državni gozdovi so tako kot lani še posebej zadovoljni, da pri obnavljanju v ujmah poškodovanih gozdov sodeluje toliko mladih. Medtem ko so v Kočevju našteli preko sto katoliških skavtov in tabornikov in razred prvošolčkov, je v Logatcu pomagalo 30 študentov gozdarstva.

V zadnjih petih letih so naravne ujme v slovenskih gozdovih poškodovale več kot 16 milijonov kubičnih metrov dreves. Prizadetih je bilo okoli 65 odstotkov slovenskih gozdov. Od tega se bo naravni poti obnovilo 95 odstotkov poškodovanih gozdov, na preostalih ogolelih površinah pa bo potrebna obnova s sadnjo.

Od žledoloma leta 2014 do danes je bilo posajenih okoli 600 hektarjev zasebnih in državnih gozdov z okoli 1,5 milijona sadik gozdnega drevja. V državnih gozdovih nameravajo letos zasaditi skupaj 850.000 sadik, so še sporočili iz SiDG.

