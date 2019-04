Drevo padlo na krajana

6.4.2019 | 18:10

Foto: arhiv DL

Nad naseljem Grič pri Dobličah, občina Črnomelj, se je ob 15.22 pri delu v gozdu poškodoval krajan, na katerega je padlo drevo. Gasilci PGD Črnomelj in Dobliče so pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega oskrbeli in predali ekipi Enote helikopterske nujne medicinske pomoči, ki ga je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana, so sporočili z novomeškega centra za obveščanje.

Kamenje padlo na avtomobil

Ob 10.27 pa je v naselju Boštanj, občina Sevnica, kamenje s prikolice tovornega vozila padlo na osebno vozilo in pri tem poškodovalo občanko. Reševalci NMP ZD Sevnica so poškodovano oskrbeli in prepeljali v SB Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in usmerjali promet, so sporočili z brežiškega centra za obveščanje.

R. N.