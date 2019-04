Novomeški tek Cimermančiču in Škedljevi

6.4.2019 | 22:30

Štart teka na 7, 7 km (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški tek se je vrnil tja, kamor spada, na Glavni trg, kjer je bil štart in cilj vseh preizkušenj, tako osrednje na 7,7 km dolgi progi, ki je tekače odpeljala tudi na desni breg reke Krke prek Ragovskega mosta in Ragovega loga, kot tudi krajših, ki so potekale za najmlajše le prek Glavnega trga ali pa po ulicah starega mestnega jedra.

Z osrednjo preizkušnjo sta najhitreje opravila Breda Škedelj iz domačega atletskega kluba Krka, ki je tudi tokrat prireditev pripravil vzorno, med fanti pa je bil najhitrejši devetnajstletni Matevž Cimermančič iz Dolenjskih Toplic, član ljubljanskega atletskega kluba Mass. Med dekleti je drugo mesto osvojila letošnja članska državna prvakinja v krosu Klara Ljubi, ki je prav tako članica Krke, tretje mesto pa Ana Vrečar, med moškimi pa je bil drugi osemnajstletni mladinec Krke Jakob Čop, tretji pa Jan Samide (Fizioterapija Rudolfovo).

Na dolgem teku je nastopilo skupno 208 tekačev, 55 žensk in 153 moških. Poleg tega je Atletski klub Krka pripravil otroški tek, štafetne teke za osnovnošolce in tekaško preizkušnjo za delavske športne igre. Izide vseh preizkušenj in izide dolgega teka po kategorijah najdete na spletni strani Novomeškega teka.

I. Vidmar

