Avto v odbojno ograjo

7.4.2019 | 07:05

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 2.03 je pri kraju Potok v občini Straža osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo v odbojni ograji. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, razrezali odbojno ograjo, da so lahko vozilo postavili na cesto, razsvetljevali kraj dogodka in odklopili akumulator na vozilu. Poškodovano voznico so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Prevrnil se je traktor s priklopnikom

Ob 19.29 se je na cesti v Kržišču v občini Krško prevrnil kmetijski traktor s pripetim priklopnikom. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci Nujne medicinske pomoči Krško so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes od 8. ure do 10.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Grad Črnomelj. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.