Godbeniki igrali Avsenikove melodije

7.4.2019 | 11:00

S šentjernejskimi godbeniki - dirigent Franko na klarinetu - so zapeli pevci Gorjanskega speva.

Oče in sin - Sandi in Aleks Franko

Solista Marjana Mlinar in Matjaž Mrak

Šentjernej - Pihalni orkester občine Šentjernej je konec tedna znova napolnil veliko dvorano Kulturnega centra Primoža Trubarja. Njihov pomladni koncert je bil nekaj posebnega, saj so pod umetniškim vodstvom dirigenta Sandija Franka zaigrali najlepše Avsenikove melodije.

Kot je povedal predsednik društva Jani Selak, so Avseniki slovenska glasbena legenda, njihove skladbe že večkrat vpletli v svoj repertoar, saj so zelo priljubljene, letošnje leto pa je Zveza slovenskih godb razglasila za leto bratov Avsenik - Slavka in Vilka. Praznovanje leta je namenjeno obeležitvi 90-letnice rojstva Slavka in Vilka Avsenika.

Ansambel bratov Avsenik je v svetovne merilu verjetno najuspešnejša slovenka glasbena skupina. Mnoge slovenske godbe tako v letošnjem letu igrajo Avsenikove skladbe, šentjernejski godbeniki pa so za svoj koncerti izbrali le njihove. Zaigrali so tako bolj znane skladbe, »pa tudi nekaj manj znanih valčkov, ki so morda že malce pozabljeni, smo potegnili iz arhiva.«

Koncert, ki ga je povezovala Carmen L. Oven, so popestrili zanimivi gostje: vokalista Matjaž Mrak in Marijana Mlinar, vokalna skupina Gorjanski spev, v kateri prepevajo tudi fantje iz šentjernejske doline, ter mladi glasbenik Aleks Franko na klavirski harmoniki.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija