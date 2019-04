Krkaši slavili pred domačo publiko

7.4.2019 | 09:30

Sinoči so v Novem mestu slavili domačini.

Novo mesto - Rokometaši novomeškega Moškega rokometnega kluba Krka so v športni dvorani Marof pred domačim občinstvom odigrali drugo tekmo v končnici v ligi NLB za obstanek ( zaostalo tekmo 1.kroga bodo odigrali ta petek), v kateri so gostili ekipo Rokometnega kluba Dol TKI Hrastnik. Tekmo so s 30:23 ( 14:11) zanesljivo dobili varovanci trenerja Roberta Cvikla.

Potem ko so drugi del rokometnega prvenstva prejšnji konec tedna v Ivančni Gorici odprli z remijem, so tokrat na novopečenega trenerja Roberta Cvikla naredili boljši vtis in pred domačo publiko ugnali Dolane, ki se krčevito borijo za obstanek v elitni druščini prvoligašev. Gledalci v dvorani Marof so v prvem polčasu spremljali zelo enakovredno predstavo obeh ekip, kjer so si gostje prvič na tekmi po zadetku Jasmina Ramiča v 14. minuti priigrali prednost dveh zadetkov ( 5:7), a so Novomeščani hitro izenačili in v 24. minuti pa zaslugi Tilna Kukmana, ki je bil s sedmimi zadetki tudi sicer najboljši strelec srečanja, priborili prvo vodstvo, prednost pa so do glavnega odmora Krkaši še oplemenitili in polčas zaključili pri izidu 14:11.

V drugem delu srečanja so Krkaši zaigrali čvrsteje v obrambi in Dolanom povzročali nemalo težav, saj niso več prihajali do čistih zaključkov, prvi zadetek pa so gostje v nadaljevanju dosegli šele v 38. minuti. Krkaši so prednost iz prvega polčasa še povečevali in kljub prednosti sedmih zadetkov še naprej ohranjali oster tempo igre, ki pa mu gostje niso uspeli slediti. Tekmo so zasluženo dobili farmacevti, ki jih že ta petek čaka nova tekma. V dvorano Marof prihaja ekipa MRD Dobova, s katero bodo Krkaši odigrali zaostalo tekmo 1. kroga končnice.

Izjave po tekmi:

Robert Cvikl, MRK KRKA: " Vesel sem prve domače tekme v končnici, saj so fantje dali vse od sebe. Sicer smo naredili še nekaj napak, ampak je to sestavni del športa. Ključ do uspeha je bila nedvomno obramba, dihali smo eden za drugega in lahko rečem, da je tako meni kot fantom padel kamen iz srca in upam, da bomo tudi naslednje tekme odigrali bolj sproščeno in s tako delavnostjo, ki jo fantje kažejo na treningih, nadaljevali prvenstvo".

Tadej Simončič, RK DOL:" Čestitam domači ekipi za zasluženo zmago. Mi smo se potrudili po svojih močeh, saj imamo poškodovane ključne igralce, pa tudi bolezen je okrnila kadrovsko zasedbo, poleg tega je bil odsoten še trener Aleš Sirk. Ampak zato ni opravičila".

Statistika:

MRK KRKA: Rašo L.5, Bevec, Didovič 3, Okleščen 5, Pršina, Tomić, Irman 2, Jakše 4, Klemenčič 1, Plut, Rašo D.1, Batagelj, Papež 1, Brajer, Kukman 7, Matko 1.

RK Dol TKI Hrastnik: Seme, Brilej 5, Grušovnik 2, Pintar 2, Bauerheim 2, Gospodarič 1, Hribšek 3, Ramič 4, Ribič, Jakopič, Simončič 1, Nunčič 1, Cigler, Koprivc 2.

Izključitve: Krka 4. minute; Dol 4.minute

Sedemmetrovke: Krka 6 (5), DOL 7 (5)

L. M., foto: MRK Krka

