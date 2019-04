Le kakšne so dobrote iz nebes?

7.4.2019 | 12:30

Pridne članice Društva podeželskih žena Bučke, ponosne na svojo novo kulinarično razstavo. Vseh seveda ni na sliki.

Bučka - Marsikdo bi si mislil, da bodo imele članice Društva podeželskih žena Bučka težavo, kaj izbrati za 16. kulinarično razstavo, ki jo že tradicionalno pripravljajo ob koncertu Bučenskih ramlačev, ampak ni tako. Tokrat so jo naslovile zelo zanimivo in za marsikoga skrivnostno - Dobrote iz nebes.

Gre za razstavo suhomesnatih izdelkov oz. prekajenih mesnin, od klobas, šunk, krač, ipd., ki jih ljudje sušijo »v nebesih« oz. »šiji«, kot so včasih rekli podstrešnemu prostoru v hiši, prirejenemu za dimljenje. Brez takih izdelkov si težko predstavljamo velikonočne praznike, kajne? Zato bi razstavo lahko poimenovale tudi jedi iz dima ali iz šija.

Vam kaj diši?

Kot je povedala predsednica društva Vida Gros, imajo takšne »šije« še marsikje v njihovih krajih, zlasti v starih hišah, v novejših pa mnogi uredijo bolj sodobne kadilnice. Na razstavi so tako članice društva na ogled postavile takšna »nebesa«, zraven pa je jedi, povezane z njimi: ješprenj, pasulj, kislo zelje s klobaso, žganci ali močnik na suhi župi, itd. Niso se posvetile receptom iz kuharskih knjig, temveč le ustnemu izročilu in »razstava je nastala izključno po receptih naših članic, po katerih kuhajo vsak dan doma,« pravi Grosova. Zanimivo je, da se skoraj po vseh gospodinjstvih kuharice držijo podobnih navad, da že pri kolinah določijo določen kos mesa za določen praznik - za debeli četrtek, veliko noč, godovanje, rojstni dna, ali za malico ob določenih opravilih na kmetiji: ob žetvi, kopanju v vinogradu, pobiranju krompirja, v trgatvi….

Pri razstavi je sodelovalo okrog trideset članic in znova so se izkazale z inovativnostjo in domiselno postavitvijo. Seveda so prikazale tudi »šijo«, v kateri ni manjkalo klobas, krač…. Kot pove predsednica Grosova, bodo tudi letos članice ob semanjem dnevu 25. junija organizirale šarklijado, ki bo že 15. po vrsti, ter se pripravljale na prihodnje, jubilejno leto, ko bodo praznovale 20 let delovanja. Sicer pa se članice, ki se je udeležujejo tudi raznih drugih kulinaričnih tekmovanj, družijo na pohodih, gredo na kak izlet, pozimi telovadijo, itd.

Besedilo in foto: L. Markelj

