V Makedoniji razstava brežiške častne občanke Alenke Gerlevič

7.4.2019 | 14:30

Na sprejemu pri županu v občini Ilinden

Brežice - Župan občine Brežice Ivan Molan je pred dnevi skupaj z ožjo delegacijo in predstavniki Posavskega muzeja Brežice obiskal glavno mesto Republike Severne Makedonije. Udeležil se je odprtja razstave Živeti umetnost ob stoletnica rojstva Alenke Gerlovič (1919–2010), akademske slikarke in častne občanke Občine Brežice (2007). Razstavo sta v sodelovanju pripravila Posavski muzej Brežice in Narodna galerija Severne Makedonije ob podpori veleposlaništva Republike Slovenije v Severni Makedoniji.

Sajenje drevesa

Ob tej priložnosti je slovenski veleposlanik prof. dr. Milan Jazbec organiziral srečanje predstavnikov brežiške občine s predstavniki mesta Skopje in občine Ilinden. Župana Molana z delegacijo sta sprejela župan Skopja Petre Shilegov in župan občine Ilinden Zika Stojanovski.

Ivan Molan je dejal, da se je srečal z županoma Skopja in občine Ilinden z namenom vzpostavitve stikov za sodelovanje pri mednarodnih projektih. Predstavniki občine Brežice so predstavili svoje izkušnje in uspehe pri pridobivanju evropskih sredstev. Dogovorili so se, da bodo na podlagi dobrih praks Občine Brežice v prihodnosti skupaj pripravili projekte za prijavo na evropske razpise, s katerimi bi izboljšali življenje občanov.

Perica Alenke Gerlovič

Občina Ilinden sodi med najbolj razvite severno makedonske občine, razvija se ob glavnem letališču, kjer imajo svoja predstavništva številna mednarodna podjetja, in si želi tudi mednarodnega sodelovanja. Ob obisku občine Ilinden sta župan Ivan Molan in župan Zika Stojanovski skupaj s slovenskim veleposlanikom prof. dr. Milanom Jazbecem posadila drevo kot simbol prihodnjega sodelovanja.

O razstavi Živeti umetnost

Direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj pravi, da muzej svoje jubilejno leto (70 let od ustanovitve) povezujejo tudi s stoto obletnico rojstva akademske slikarke Alenke Gerlovič, ki je častna občanka Občine Brežice in predvsem pomembna donatorka, saj je Posavskemu muzeju Brežice podarila pomemben del svojega opusa akrilnih slik, akvarelov in preko tisoč risb, skic in grafik.

Žena z otrokom Alenke Gerlovič

Med temi deli so tudi risbe, ki so nastale v 50. letih med potovanji Alenke Gerlovič po Makedoniji. Leto 2019 je zato zelo primerno leto za gostovanje razstave z avtoričinimi makedonskimi deli v Severni Makedoniji. Zasluga za uspešno sodelovanje in zahvala gre Brežičanu, sedanjemu slovenskemu veleposlaniku v Skopju, prof. dr. Milanu Jazbecu, ki se je zelo potrudil in povezal posavski muzej z Narodno galerijo Severne Makedonije. Razstava obsega predvsem avtoričine risbe, ki so nastale v času od 1953 in 1957 v Skopju, Ohridu in Strugi. Posavski muzej je izdal tudi publikacijo s predstavitvijo Alenke Gerlovič ter izborom del razstave, ki jo je pripravila kustosinja Oži Lorber. Z razstavo želi posavski muzej gostovati tudi po drugih severno makedonskih mestih, pri čemer jim pomaga slovenski veleposlanik, gostovanje razstave v Severni Makedoniji pa se bo zaključilo s strokovno ekskurzijo, na katero so vabljeni prijatelji Posavskega muzeja Brežice v času od 22 do 26. julija.

V priponki izjava župana Molana.

L. M., foto: Občina Brežice

Zvočni zapisi Izjava Ivana Molana Izjava Ivana Molana