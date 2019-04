Ramplači koncert posvetili prijatelju Marjanu Robleku - Matevžu

7.4.2019 | 16:30

Dvorana kulturnega doma na Bučki je bila spet skorajda premajhna za vse navdušence Bučenskih ramplačev.

Bučka - Vokalno instrumentalna skupina Bučenski ramplači, ki deluje v okviru KD Bučka, je sinoči povabila na že 16. letni koncert v kulturni dom, ki je bil znova premajhen za vse, željne poslušanja slovenske ljudske pesmi, narodno-zabavne glasbe in humorja. Nekateri so prišli že tudi uro prej, da so dobili sedež v dvorani, drugi so se morali zadovoljiti z mestom v šotoru, kjer so tudi predvajali koncert.

Slavko Pungeršič

»Če bi bilo kako drugače, bi bili pravzaprav razočarani,« je odkrito povedal vodja zasedbe Bučenskih ramlačev Slavko Pungeršič in zagotovil, da jim ne energije ne novih pesmi, ki bi jih radi prepevali, še ne bo zmanjkalo. Tokratni koncert so posvetili prijatelju, znanemu humoristu Marjanu Robleku -Matevžu, ki lani preminil. Popestril je vsaj deset koncertov Bučenskih ramplačev in med njimi so se spletle prijateljske vezi. Za zadnjo pesem, ki so jo zapeli skupaj z gosti, so tako ramplači izbrali znano in priljubljeno pesem Šumijo gozdovi domači, katere avtor je Marjan Roblek - Matevž.

Gostje Mladi godci

Možakarji - skupino sestavljajo še: Milan Hočevar, Ignac Marjetič, Jože Lekše in Matjaž Brajer - že od vsega začetka igrajo na kmečka orodja, kot so grablje, kosa in perivnik, dopolnjujejo jih še izvirni inštrumenti, kakršni so lončeni bas, kanta bas, glavnik, pa seveda harmonika. Zraven tudi pojejo. Tako je bilo tudi včeraj.

So pa ramplači kot vedno poskrbeli za zanimive goste, ki so vsi prvič nastopili na njihovem odru: Mladi godci, Pleteršnikovi pevci, Zimski kosci ter Simon Eržen in Tomaž Plahutnik. Bogat triurni program je humorno povezoval Darko Povše, nekaj šal pa je povedal tudi Milan Hočevar, tako da je preko tristo obiskovalcev domov odšlo nasmejanih in dobre volje. Gostitelji so jih postregli s kozarčkom bučenskega cvička.

Besedilo in foto: L. Markelj

