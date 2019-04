Marko Kump se je vrnil na Glavni trg, zmagoslavno

7.4.2019 | 18:50

Marko Kump ostaja kralj novomeških kock. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Morda vreme danes res ni bilo tako, kot so si želeli prireditelji pete kolesarske dirke za veliko nagrado Adrie Mobil, a razplet prve letošnje pomembne kolesarske preizkušnje v Novem mestu ne bi mogel biti bolj po željah marljivih novomeških prirediteljev, ki jih letos čaka še veliko dela - povratek v domači klub je Marko Kump začinil z drugo zmago na tej dirki in s tem še enkrat potrdil svojo nepremagljivost na novomeških tonalitnih kockah, ki so jih v času, ko je on kolesaril za tuja mošta, zamenjali.

Kljub dežju se je danes na obnovljenem novomeškem Glavnem trgu znova zbralo lepo število ljubiteljev kolesarstva in najbrž nikomur ni bilo žal, da se je z dežnikom v roki odpravil gledat kolesarje. Dež je tokrat nekoliko presenetil tudi vremenoslovce, ki so mokroto napovedali šele ob zaključku dirke, deževati pa je začelo že na štartu in dež je močil in hladil kolesarje vseh 184 kilometrov preizkušnje za Veliko nagrado Adrie Mobil.

Dirka se je kljub temu razpletla po napovedih. Že v prvem delu, v belokranjskem krogu, je glavnini pobegnila četverica ubežnikov Avstralec Benjamin Hill (Ljubljana Gusto Santic), Čeh Matej Zahálka (Elkov Author) in Slovenec Nik Čemažar (KK Kranj), ki je imela ob prvem prihodu v Novo mesto dobri dve minuti prednosti, ki jo je zadržala tudi do konca prvega dolenjskega kroga, moštvo Adrie Mobil pa je na čelu glavnine ves čas nadzorovalo potek preizkušnje. Ko je kolesarska karavana prišla v Novo mesto po drugem dolenjskem krogu, je bil na begu Italijan Simon Ravanelli, ki pa ga je glavnina v drugem od treh zaključnih novomeških krogov ujela in jasno je bilo, da bo o zmagovalcu odločal ciljni šprint, ker je bil v prvi skupini kolesarjev tudi domačin Marko Kump, pa so napetost in pričakovanja gledalcev na cilju hitro naraščali. V razredčeni prvi skupini Marku ni ostalo prav veliko pomočnikov, saj je večina novomeških kolesarjev preveč moči porabila v lovu za ubežniki, a stari lisjak se ni dal in že pred ciljno črto je lahko začel proslavljati novo zmago.

Za drugo mesto sta obračunala Čeh František Sisr in Avstrijec Daniel Auer, četrto mesto pa je pripadlo drugemu domačinu, Davidu Peru.

Marko Kump je po prihodu na cilj povedal: “Dirka je bila vse prej kot lahka, čeprav je bilo morda videti drugače. Vendar so fantje iz ekipe danes opravili izjemno delo in tako rekoč od starta do cilja kontrolirali potek dirke, sam zaključek pa izpeljali naravnost fenomenalno. Zahvala za zmago gre tako prav njim. Ker je to za nas domača dirka je uspeh na njen zares pomemben, prav tako pa je bil zaradi tega tudi večji pritisk. Še posebej, če te že od samega začetka postavijo v vlogo favorita in od tebe ne pričakujejo nič drugega kot zmago. Nekako sem skušal to postaviti v ozadje in se osredotočiti na samo dirko. Moram priznati, da sem si ob prečkanju ciljne črte kar oddahnil.”

Zadovoljen je bil tudi športni direktor Adrie Mobil Branko Filip: “Vsi na dirki so vedeli, da smo organizatorji dirke in glavni favoriti. Za povrh je bila dirka še zelo težka, zato me je bilo malo strah, kako se bo razpletlo. Marko je med dirko prišel do mene in povedal, da je šel čez hribe do svoje meje in da morda ne bo mogel držati tempa vodilnih. Zmenili smo se, da mora v tem primeru ekipa ostati z njim in ga nato v zaključku potegniti do vodilnih. Danes smo pač dirkali za njega. Na srečo to ni bilo potrebno, Marko je zdržal in celotna ekipa je delovala točno tako, kot smo se zmenili.”

I. Vidmar

