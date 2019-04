Danes brez elektrike

8.4.2019 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:10 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP APNENIK, TP JAVOROVICA, TP STRAŽNIK, TP VRATNO;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLSKA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 2;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 12:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanmi iz TP LISEC 3 na izvodu 2. V Hrib.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN, na izvodu Gopi.

V primeru slabega vremena dela odpadejo.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 7. in 7.30 ter med 13.30 in 14. uro na območju TP Zaloke AC, med 7.15 in 8. uro na območju TP Ardro, Pijana gora, Kripsar in Raka in med 7.15 in 13.15 uro na območju TP Straža, Straža Rimš, Rimš, Rimš drevesnica, Rimš mobitel, Mikote in Zaloke Rimš.

M. K.