FOTO: V Beli Cerkvi je najboljši kruh spekla Štefka Vidic

8.4.2019 | 08:00

Štefka Vidic je v Beli Cerkvi zmagala prvič.

Bela Cerkev - Ta konec tedna je v Beli Cerkvi znova lepo dišalo po domačem kruhu. Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev je ob podpori Zveze kmetic Slovenije in Občine Šmarješke Toplice pripravilo že 9. državno razstavo in ocenjevanje kruha.

Odziv je bil tudi tokrat zelo dober, saj je v oceno prišlo kar 131 kruhov različnih vrst. Gospodinje, tako domačinke kot iz sosednjih krajev, so pekle pšeničnega, mešanega in prazničnega, pa kruh iz drugih krušnih žit ter kruh posebnih vrst. Več kot tretjina kruhov je prejela zlata priznanja, najboljšega pa je spekla Štefka Vidic, in sicer prazničnega.

Prejemniki zlatih priznanj za kruh s Štefko Vidic (druga z leve).

Predsednica društva kmečkih žena Novo mesto je zmagala z oceno 79,83. Vidičeva, ki slovi kot izvrstna pekačica kruha, pletenic in drugih domačih dobrot in je že leta v vrhu na mnogih ocenjevanjih, je bila uspeha zelo vesela. »Na tekmovanju v Beli Cerkvi sem že sodelovala, a še nikoli zmagala,« je dejala in povedala, da jo je peke kruha naučila mama, tako da pri njih doma v glavnem jedo domači kruh, pogosto pečen v krušni peči.

Več kot tretjina kruhov zlatih

Štiri prejemnice plaket

Poleg 43 zlatih priznanj so za kruh podelili še 51 srebrnih in 33 bronastih priznanj ter štiri zahvale. Predsednik ocenjevalne komisije Drago Košak je povedal, da so bili kruhi dobri, opomnil pa je tudi na nekatere pomanjkljivosti, ki jih velja v prihodnosti odpraviti.

Posebne pozornosti so bile deležne štiri gospodinje, ki so prejele plakete za tri leta zapored ocenjen isti kruh z zlatim priznanjem. To so bile: Lilijana Senegačnik za polnozrnati mešani kruh (77,67), Zdenka Škrabec za kruh z bučnim oljem (75,50), Olga Vintar za praznični kruh (77,83) in Lojzka Sinur za kruh s pregreto smetano (76,67).

Pohvalno je, da kruh pečejo tudi najmlajši in da bo šla ta tradicijo v mladi rod, k čemer naj spodbujajo takšna tekmovanja, meni predsednica Društva podeželskih žena in dekleta Bela Cerkev Betka Verščaj. Tako so letos svoj kruh pekli v treh vrtcih: Vrtcu Sonček, Levček in Marjetica - slednji so prejeli celo zlato plaketo za beli pšenični kruh!

Na prireditvi, ki so jo obogatili nastopi Mešanega pevskega zbora Šmarješke Toplice, učencev glasbene šole Ambro, harmonikarji Klemna Hribarja in najmlajši, udeležila pa se jo je tudi kmetica leta Marija Jakše - za beli praznični kruh z oceno 78,50 je prejela zlato priznanje - so o kruhu in pomenu takih tekmovanj spregovorili: podpredsednica Zveze kmetic Slovenije Nežika Režek, šmarješki župan mag. Marjan Hribar in državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu mag. Tanja Strniša. Slednja je spomnila, da bo Slovenija leta 2021, ko bo predsedovala EU, evropska gastronomska regija in da je to priložnost, ko se tudi Dolenjska lahko prikaže kot dežela, ki zna iz lokalnih sestavin pripraviti posebne kulinarične dobrote. Župan Hribar je odgovoril, da bodo tudi v njihovi občini delali na tem.

Pri vinih slavila Marjetka Kopina

Polički za najboljša vina: Marjetka Kopina, Anton Turk ter Jože Košak (na levi) in župan Marjan Hribar.

Peko vinjevrške pogače si je bilo mogoče ogledati v živo.

Kot je že običajno, so se prireditvi pridružili tudi člani Društva vinogradnikov Vinji Vrh - Bela Cerkev. Kot je povedal predsednik Jože Košak, so z lansko letino zelo zadovoljni, saj so bila njihova vina zelo pohvaljena, čeprav je bilo glede na vremenske razmere (toča, pozeba) zelo zahtevno leto zlasti za kletarjenje. A so se vseeno ali pa prav zato zelo izkazali in bili deležni pohval zlasti pri belih vinih, tako zvrsti kot sortnih.

Na 9. društvenem ocenjevanje vin je strokovna komisija z Jožetom Simončičem na čelu ocenila 92 vzorcev vin. Priznanja so že podelili, tokrat pa še poličke najboljšim vinogradnikom. Tokrat je kar tri domov odnesla vinogradnica Marjetka Kopina iz Bele Cerkve. Za rumeni muškat (18,13) je dosegla najvišjo oceno tekmovanja, v vinski gorici Jelševec pa je pridelala tudi najboljše dolenjsko rdeče vino (16,83) in dolenjsko belo vino (17,17). Pri modri frankinji (18,13) je slavil Ivan Jordan iz Drage, pri cvičku, ki ga je pridelal v vinski gorici Sračnik, pa starosta društva Anton Turk (16,20) iz Preserij.

Najboljša vina, pa tudi kruhe so obiskovalci prireditve lahko okušali na degustaciji, sicer pa so se gostitelji kot vedno izkazali z gostoljubnostjo ter postregli s svojimi domačimi specialitetami vinjevrško pogačo, katere pripravo so si lahko ogledali tudi v živo, pa škratovo klobaso itd. Zaradi bolj deževnega vremena stojnic z domačo in umetno tokrat obrtjo skoraj ni bilo.

Besedilo in foto: L. Markelj

