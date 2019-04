FOTO: Uredili in odprli skupnostni center

8.4.2019 | 09:20

Najprej čistilna akcija ...

... potem pesemi in ples ...

... ter za konec uradno odprtje Skupnostnega centra Brezje.

Novo mesto - Mednarodni dan Romov so v največjem novomeškem romskem naselju obeležili z akcijo t.i. dneva za spremembe, ki je pod okriljem Slovenske filantropije deseto leto potekal v 80 krajih in združil več kot 600 organizacij ter devet tisoč prostovoljcev v 171 akcijah, letos namenjenih odpravljanju diskriminacije.

V Novem mestu so se tako v soboto povezalo DRPD, RIC Novo mesto, MO Novo mesto in novomeško združenje Rdečega križa – skupaj z Romi so zavihali rokave in od jutra urejali notranjost novega skupnostnega centra v Brezju, počistili okolico in praznovali omenjeni svetovni dan Romov, hkrati pa tudi novomeški občinski praznik. Sodelovalo je več kot 120 prostovoljcev, pridružile so se jim tudi tukajšnje srednje šole.

V spremljevalnem programu so nastopili otroci, ki obiskujejo tamkajšnji dnevni center DRPD, in malčki Pikapolonice, nato so novomeški župan Gregor Macedoni, občinski romski svetnik Duško Smajek in Eksimir Brajdič prerezali otvoritveni trak centra, v katerem bodo lahko sprejeli več otrok in izvajali tudi delavnice za odrasle. Dogodka se je udeležil tudi direktor Urada za narodnosti Stanko Baluh.

Podrobneje o sobotnem dogajanju in položaju romske skupnosti danes pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović;

foto: M. M., OZRK Novo mesto, DRPD Novo mesto, MO Novo mesto

