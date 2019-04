Kos asfalta prebil vetrobransko steklo in hudo poškodoval potnico v avtu

8.4.2019 | 11:45

V soboto ob 10.26 se je zgodila prometna nesreča v Boštanju. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je voznik osebnega avtomobila Audi A7 vozil po glavni cesti iz smeri Boštanja proti Zidanem Mostu. Med srečanjem s tovornim vozilom, ki je pripeljal iz nasprotne smeri, naj bi s tovornega vozila na avtomobil padel kos asfalta, ki je prebil vetrobransko steklo in zadel 62-letno potnico, ki je sedela na prednjem sedežu. Hudo poškodovano so jo reševalci odpeljali v bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Okoliščine nesreče policisti PPP Novo mesto še preiskujejo.

Nesreča v krožišču

V petek okoli 7.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v krožišču na Andrijaničevi cesti. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 19-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčila v avtomobil, ki ga je vozil 26-letnik. Oba lažje poškodovana udeleženca nesreče so reševalci odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Kup nesreč zaradi zaradi neprilagojene hitrosti

O prometni nesreči na Poganški cesti v Novem mestu so bili policisti obveščeni v petek nekaj po 11.30. Ugotovili so, da je 18-letna voznica začetnica vozila osebni avtomobil iz smeri Metlike proti Novem mestu. Na Poganški cesti je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Voznica se je v nesreči lažje poškodovala.

Prav tako v petek popoldne je v Selah pri Dobovi 57-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in z vozilom obstal ob železniških tirih. Železniška proga je bila za nujno potreben čas za odstranitev vozila zaprta, policisti pa so med postopkom ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,71 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

O prometni nesreči z udeležbo kmetijskega traktorja pa so bili krški policisti obveščeni v soboto okoli 19.30. Po prvih ugotovitvah je 47-letni voznik vozil kmetijski traktor s pripeto prikolico. V ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. V nesreči sta se lažje poškodovala voznik in 10-letni potnik, ki je sedel na sedežu za potnika in je bil pripet z varnostnim pasom. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.

Povzročil nesrečo in odklonil preizkus alkoholiziranosti

V noči na soboto se je zgodila prometna nesreča na cesti med Novim mestom in Otočcem pri odcepu za Lešnico. 36-letni voznik osebnega avtomobila je izgubil oblast nad vozilom zapeljal s ceste in trčil v prometno signalizacijo. Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Izdali so mu plačilni nalog in o odklonu preizkusa z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se v tem primeru voznik motornega vozila kaznuje z globo najmanj 1200 evrov, izreče se mu tudi 18 kazenskih točk.

Pijana prebila varnostno ograjo in trčila v drevo

V noči na nedeljo so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Potoku. Ugotovili so, da je 19-letna voznica začetnica vozila iz smeri Straže proti Novem mestu. V Potoku je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, z avtomobilom prebila varnostno ograjo in trčila v drevo. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je voznica vozila pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imela 0,64 miligramov alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Napihal je, pa še brez vozniške

Med kontrolo prometa v Gumberku so novomeški policisti v soboto dopoldne ustavili 56-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,26 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na mejni prehod z 2,4 promili alkohola

Na mejni prehod Metlika je ponoči na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila, državljan Hrvaške. Policisti so opravili mejno kontrolo in vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,16 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in napisali obdolžilni predlog.

Ob kamin

V Stražnjem vrhu je med sredo in četrtkom nekdo vlomil v garažo počitniške hiše in izmaknil litoželezni kamin. Lastnika je oškodoval za 1200 evrov.

Ostali brez nakita in denarja

V Velikih Poljanah na območju Škocjana je v petek zvečer neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Našel in odnesel je denar in nakit ter lastnike oškodoval za več kot 3000 evrov.

Odnesel deset pokrovov za jaške

V noči na soboto so v Novem mestu neznanci z več ulic odnesel deset pokrovov jaškov. Pristojne službe so kraje zavarovale, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Skozi teraso v hišo

Krški policisti so bili v noči na nedeljo obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Mrtvicah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je kamero in povzročil za okoli 2500 evrov škode.

Skrivali so se med tovorom

Policisti PMP Obrežje so v petek med opravljanjem mejne kontrole na vstopu v Slovenijo na tovornem vozilu turških registrskih oznak izsledili pet tujcev, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli. Štiri državljane Afganistana in državljana Pakistana so predali hrvaškim varnostnik organom.

Prijeli 41 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med petkom in današnjim dnem pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju krajev Miliči, Žuniči, Dalnje Njive, Bistrica, Vukovci, Grič pri Dobličah, Šentjernej, Dolž, Javorovica in Jugorji izsledili in prijeli 41 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z dvajsetimi državljani Pakistana, enajstimi državljani Alžirije, tremi državljani Kuvajta, po dvema državljanoma Maroka, Bangladeša in Libije in državljanom Tunizije še niso zaključeni.

Drevo padlo na moškega, s helikopterjem v UKC

Črnomaljski policisti so bili v soboto popoldne obveščeni o nesreči pri delu v gozdu v okolici Mavrlena. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 60-letni moški podiral drevesa. Med podiranjem naj bi drevo zadelo v drugo drevo, ki je padlo na moškega. Hudo poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Policisti bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

