Hočevarjev mavzolej sije v obnovljeni podobi

8.4.2019 | 15:00

Podžupan Silvo Krošelj je direktorici Kulturnega doma Krško Darji Planinc predal ključe obnovljenega mavzoleja družine Hočevar. (Foto: L. P. C./občina Krško)

Krško - Po dveh letih obnove je v soboto na priložnostni slovesnosti krški podžupan Silvo Krošelj direktorici Kulturnega doma Krško Darji Planinc predal ključe obnovljenega mavzoleja družine Hočevar, ki je svojevrsten spomenik kulturne dediščine in ima tudi globok simbolni pomen. Ni povsem naključno, da se je to zgodilo prav 7. aprila, saj se je prav na ta dan pred 195 leti rodila Josipina Hočevar, ki je s svojim možem Martinom v devetnajstem stoletju s svojim delovanjem in dobrodelnostjo pomembno vplivala na razvoj mesta Krško in njegove širše okolice.

Hočevarjeva sta se priselila v Krško po poroki leta 1842. Po letu 1860, ko sta z uspešnimi posli pridobila večje imetje, sta postala velika dobrotnika, saj svojih otrok nista mogla imeti. Josipina Hočevar je pomagala tako šolam kot tudi hiralnicam in sirotišnicam, financirala pa je tudi zasebno dekliško šolo. Po moževi smrti leta 1886 je dala postaviti mavzolej oziroma družinsko grobnico, v katero so leta 1911 pokopali tudi njo. Mavzolej je bil končan leta 1890. Josipina Hočevar je častna meščanka Krškega, v Gaju zaslužnih občank in občanov stoji tudi njen doprsni kip.

Za obnovo mavzoleja so se v Krškem odločili zaradi poškodb, ki so bile tako posledice klimatskih vplivov kot tudi vandalizma. V obnovo, ki je potekala pod nadzorom ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, so namenili 110.000 evrov. Po besedah konservatorke Marije Režek Kambič mavzolej družine Hočevar predstavlja enega izmed najkakovostnejših spomenikov poznega 19. stoletja pri nas in predstavlja vrhunec ustvarjanja na Slovenskem v tistem času.

I. V.

