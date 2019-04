Yaskawa uradno odprla tovarno v Kočevju

8.4.2019 | 17:00

V kočevski Yaskawi je trenutno 50 zaposlenih, ob koncu leta jih bo sto, čez 3 ali 4 leta pa 200. (Foto: B. B.)

Direktor Hubert Kosler med ogledom tovarne. (Foto: B. B.)

Nova tovarna meri 120 krat 92 metrov, ima nekaj manj kot 10.000 kvadratnih metrov uporabne površine. (Foto: B. B.)

Odprtja prve Yaskawine tovarne robotov v Evropi se je udeležil tudi predsednik korporacije Hiroshi Ogasawara. (Foto: B. B.)

Kočevje - Japonska korporacija Yaskawa, ki velja za največjega proizvajalca industrijskih robotov na svetu, je v Kočevju po dveh letih gradnje odprla novo tovarno industrijskih robotov in evropski center za razvoj robotike. 25 milijonov evrov vredno naložbo je s 5,6 milijona evrov podprla država. Trenutno je v tovarni nekaj več kot 50 zaposlenih, do leta 2023 jih bo približno 200.

Yaskawa Europe Robotics je prva Yaskawina tovarna industrijskih robotov v Evropi. Kot je povedal direktor družbe Hubert Kosler, bo nova tovarna dopolnila proizvodne zmogljivosti Yaskawe na Japonskem in Kitajskem ter pokrila približno štiri petine evropskega povpraševanja po robotih Motoman. V Kočevju bodo izdelovali sedem tipov Yaskawinih robotov.

Nova tovarno bo zmogla letno proizvodnjo do 10.000 robotov. Zdaj ima zaposlenih 50 ljudi, do novega leta jih bo zaposlovala malo manj kot 100, do leta 2023 pa več kot 150, kakih 50 zaposlenih pa bo delalo tudi v razvoju.

Predsednik in izvršni direktor Yaskawa Europe Bruno Schnekenburger je povedal, da se Yaskawa z novo proizvodnjo industrijskih robotov odziva na okrepitev povpraševanja po teh v Evropi ter na trgih Bližnjega vzhoda, Afrike in Rusije, njihov cilj pa je lokalizacija dobavnih verig in skrajšanje dobavnih rokov. To jim bo omogočilo hitrejši odziv na potrebe regionalnega trga in strank. Sicer pa v Kočevju stavijo na prenovljeno železniško povezavo do Ljubljane, ki jim bo omogočila boljšo povezavo s koprskim pristaniščem. Tovorni promet po prenovljeni kočevski progi naj bi sicer stekel že ta teden.

Regionalni vodja Yaskawa Europe Manfred Stern je med drugim opozoril, da Yaskawine naložbe v Sloveniji, kakor tudi nedavne v Nemčiji, Franciji in na Švedskem, predstavljajo strateški element evropske pobude japonske skupine, ki so ji jo zadali v njihovih globalnih korporacijskih ciljih.

Današnjega odprtja Yaskawine kočevske tovarne robotov sta se ob številnih Yaskawinih vodilnih udeležila tudi predsednik vlade Marjan Šarec in gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Šarec je v svojem nagovoru izrazil veselje, da so tako visokotehnološko tovarno odprli ravno v Kočevju, ki je dolga leta veljalo za nerazvito, zapostavljeno in celo neperspektivno območje.

Za izvedbo in pridobitev Yaskawine kočevske naložbe je pohvalil na prvem mestu kočevsko občino in župana Vladimirja Prebiliča, na drugem mestu pa prejšnjo vlado z njenim predsednikom Mirom Cerarjem in ministrom Počivalškom, ki sta po njegovih besedah vztrajala pri projektu.

Ocenil je, da imata Slovenija in Japonska tradicijo dobrih odnosov in da se bodo ti še stopnjevali. "V sodelovanju se rodijo najboljše ideje," je ob tem poudaril. Nadaljeval je, da si podobnih naložb želi še v prihodnje in pa tudi, da bi znali do teh priti še hitreje kot v primeru Yaskawe.

B. B.

Galerija