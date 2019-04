Tovornjak se izognil trčenju, zato v ograjo

Danes ob 7.52 je na cesti Novo mesto—Trebnje pri odcepu za Kamenje v občini Novo mesto tovorno vozilo v izogib trčenju z osebnim vozilom zapeljalo s ceste in nasedlo na kovinsko odbojno ograjo. V nesreči ni bilo poškodovanih. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, razrezali odbojno ograjo, pomagali vozilo postaviti na cesto in posuli razlite motorne tekočine.

Avto s ceste in po pobočju

Danes ob 13.47 je na cesti Novo mesto—Metlika pred odcepom za Dolž v občini Novo mesto osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo po pobočju. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, usmerjali promet in počakali do prihoda vlečne službe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali eno osebo. V nesreči ni bilo poškodovanih.

V nesreči ena oseba poškodovana

Danes ob 5.51 se je na odseku avtoceste Čatež ob Savi–Drnovo, pred odcepom za Drnovo, v občini Krško zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo. Pri tem se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili baterijo in nudili prvo pomoč poškodovani osebi. Reševalci NMP Brežice so osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.

