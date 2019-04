Navdušeni nad muzejem Slaka in Pavčka

8.4.2019 | 19:20

Organizatorji predstavitve muzeja (od leve proti desni) predstavnica OHS Maja Hrastar, predstavnik izvajalca luči Arcadia, projektanta Tomaž Slak in Klemen Vodnik ter Nataša Rupnik.

Mirna Peč - V organizaciji Zavoda za prostorsko inovativnost je med 5. in 7. aprilom potekal 10. festival Odprte hiše Slovenije (OHS). Namen festivala je bil javnosti omogočiti ogled s strani strokovne komisije izbranih 90-ih kakovostnih, lepih in drznih stavb in ureditev kot primere dobrih praks.

Tema letošnjega jubilejnega festivala je bila Prostor povezuje, s čimer so želeli izpostaviti družbeno vlogo prostora. V okviru festivala sta bila predstavljena tudi mirnopeška projekta Zunanja ureditev okolice župnijske cerkve sv. Kancijana ter Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka.

Dobrih dvajset udeležencev festivala Odprte hiše Slovenije si je v soboto z zanimanjem ogledalo Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Potek investicije, arhitekturno zasnovo, izbrano opremo in materiale ter kratko predstavitev muzeja so udeležencem predstavili arhitekta Tomaž Slak in Klemen Vodnik ter vodja projekta ureditve muzeja na mirnopeški občini Nataša Rupnik. Kot pravi Rupnikova, so bili udleženci navdušeni nad izgledom objekta, nad samim muzejem in njegovo ponudbo, vključno s harmonika šovom in čebeljim svetom ter obljubili, da se v muzej vrnejo s svojimi družinami in znanci.

L. M., foto:Občina Mirna Peč

