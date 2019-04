Grumova nagrada Nejcu Gazvodi

Novo mesto, Kranj - Nagrado Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo je ob zaključku 49. Tedna slovenske drame v Prešernovem gledališču v Kranju sinoči prejel Novomeščan Nejc Gazvoda za Tih vdih.

Strokovna žirija, ki so jo sestavljali predsednica Vilma Štritof in člani Tomaž Gubenšek, Mateja Pezdirc Bartol, Klavdija Zupan in Igor Žunković, je med 42 novimi slovenskimi dramskimi besedili za najboljšega izbrala Gazvodov Tih vdih, dramo povprečne slovenske družine od nekod s podeželja, ki počasi drsi proti družbenemu robu.

»Upam, da je to zgodba, ki jo začutiš, ko jo prebereš, da se z njo lahko poistovetiš na zelo človeški način, da lahko slediš ljudem v njej. Predvidevam, da so bili žiriji všeč bolj ali manj posrečeni dialogi, ki plovejo od začetka do konca. Vedno sem čutil, da moram nekaj dati iz sebe. Počaščen sem, da sem se znašel v zelo dobri druščini dosedanjih Grumovih nagrajencev in hvala žiriji, da je nagradila realizem. Želim si, da bi ga bilo na slovenskih odrih več,« je ob prejemu nagrade povedal Nejc Gazvoda.

Na prvi pogled gostobesedna komunikacija v čehovljanski maniri temelji na premolkih. Tišina med replikami razkriva naraščajoče strahove, nemoč spoprijema z novimi družbenimi razmerami, frustracijo osebnih odnosov, klavstrofobičnost bližine, v obrazložitvi navaja žirija. Dodaja, da drama ponuja dramaturške in režijske izzive ter zadostitev igralskim ambicijam. Spretnost karakterizacije skozi slogovno dovršen dialog pa bo spodbudila večkratna ustvarjalna branja odrskih interpretacij.

