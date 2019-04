Nesreča v križišču v Žabji vasi

9.4.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.37 uri so se v semaforiziranem križišču v Žabji vasi v Novem mestu zaleteli dve osebni vozili in kombinirano vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so usmerjali promet do prihoda policistov, odklopili akumulator, razsvetljevali kraj in počistili cestišče. V nesreči je bila ena oseba poškodovana in so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto odpeljali v Urgentni center Novo mesto.

Nesreči tudi na dolenjski avtocesti

Ob 8.59 je na avtocesti Grosuplje - Ljubljana, pred predorom Mali Vrh prišlo do naleta treh osebnih vozil. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Šmarje Sap in PGD Grosuplje. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, opravili odklop akumulatorjev na vozilih ter oskrbeli poškodovano osebo do prihoda reševalcev NMP UKC Ljubljana. Poškodovana oseba je bila prepeljana v nadaljno oskrbo v UKC Ljubljana.

Ob 12.37 je na avtocesti od Višnje Gore proti Grosupljem vozilo zapeljalo iz vozišča ter pristalo na boku na travnati površini. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Grosuplje in PGD Stična, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu ter nudili prvo pomoč lažje poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP UKC Ljubljana. Gasilci so vozilo postavili nazaj na kolesa, reševalci pa so poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana.

Drevo na cesti

Ob 22.25 je bilo na cesti Metlika-Grabrovec podrto drevo na cesti. Odstranili so ga dežurni delavci Komunale Metlika.

Gasilci odprli vrata

Ob 20.33 so v Logu, občina Sevnica gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše.

Sinoči težave z elektriko ...

Ob 19.17 je bila v naseljih Mali in Veliki Obrež, Kapele in Bizeljsko z okolico, občina Brežice, zaradi okvare daljnovoda prekinjena oskrba z električno energijo. Okvaro so odpravili delavci podjetja Elektro Celje.

... brez nje pa tudi danes

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. CEROVEC;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA2;

- od 8.00 do 14.00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNIK;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE, na izvodu PRAPROČE – SLAKOVA;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP KAMNI VRH 2, na izvodu DOLINA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolic na območju TP Rožno vas in Rožno vas-Srbotno med 10. in 14.uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Krška vas 2 in Velike Malence med 7.30 in 11. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Rožno in Staganca med 10. in 14. uro.

