Podprli ravnateljska kandidata

9.4.2019 | 10:00

Z včerajšnje seje (Foto: M. L.)

Svetnikom so predstavili med drugim dokument energetske prenove javnih objektov v občinski lasti. (Foto: M. L.)

Brežice - Daniel Ivša je včeraj dobil pozitivno mnenje brežiškega občinskega sveta za imenovanje za ravnatelja Glasbene šole Brežice. Svetniki so dali prav tako pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Brežice Mariji Lubšina Novak.

Občinski svet je potrdil letošnji poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Brežice, ki ga je predstavila direktorica podjetja Jadranka Novoselc. V razpravi so nekateri svetniki, med njimi prvi Matija Kolarič (SD), priostrili vprašanje glede delovanja hčerinskega podjetja, ki opravlja t. i. tržne dejavnosti, kar v praksi pomeni gradbena dela. Direktorica Komunale Jadranka Novoselc je pojasnila, da sta poslovanje hčerinske družbe in njen odnos do Komunale pregledna in brez revizijsko ugotovljenih napak. Pred direktorico je Andrej Vizjak (SDS) v odzivu na Kolaričevo razpravo dejal, da je dobro, da ima Komunala hčerinsko družbo za gradbena dela.

Nekako brez natančnega odgovora je ostalo vprašanje Jureta Pezdirca (Lista Sonce) v zvezi s prihodnjim odlaganjem odpadkov na CeROD v Leskovcu pri Novem mestu. Občinski svet je med drugim obširno razpravljal o predlagani ukinitvi občinske subvencije občanom pri plačevanju komunalnih storitev.

M. L.

