Poldrugo desetletje potovanja Hama Čavrka po Carti incogniti

9.4.2019 | 12:30

Hama Čavrka in njegovo Carto incognito je v galeriji Kocka predstavil Goran Milovanović. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči je v Galeriji Kocka v Novem mestu slikar, kipar in grafik Hamo Čavrk odprl novo razstavo svojih del iz poldrugo desetletje trajajočega cikla Carta incognita.

Hamo Čavrk je akademski kipar, slikar in grafik, do nedavnega je bil profesor na Akademiji uporabnih umetnosti na Reki, od lanske pomladi pa je predsednik Društva likovnih umetnikov Dolenjske, ki združuje tiste likovne ustvarjalce iz Dolenjske, Posavja in Bele krajine, ki si z likovnim ustvarjanjem režejo kruh. Živi v Novem mestu, rojen pa je bil leta 1950 v Sarajevu, kjer je leta 1970 končal šolo uporabnih umetnosti in leta 1977 diplomiral na likovni akademiji. Po diplomi je dve leti sodeloval v mojstrski delavnici znamenitega hrvaškega kiparja Antuna Auguštinčića v Zagrebu. Po osnovni likovni izobrazbi je tako kipar, a se je kasneje odpravil na lastno umetniško pot, se posvetil grafiki in leta 2007 zaključil magisterij iz grafike na ljubljanski likovni akademiji.

Carta incognita je Čavrkov cikel, ki traja že več kot poldrugo desetletje in se na svojstven način preliva skozi različne likovne tehnike in zvrsti – od grafike na začetku prek svetlobnih skulptur in z nadgradnjo v drugih medijih, tudi zvoku, do večmedijskih postavitev. Prvo predstavitev Carte incognite v Novem mestu je Hamo Čavrk pripravil v Jakčevem domu leta 2007, ob njenem desetletju je leta 2012 veliko grafično-večmedijsko monografsko razstavo priredil v galeriji Hrvaškega društva likovnih umetnikov v Zagrebu, v Novem mestu pa se je istega leta predstavil na treh koncih – v Humanitarnem centru območnega Rdečega križa so bile razstavljene grafike Hama Čavrka, v avli Doma starejših občanov oljne slike, v Galeriji Simulaker pa je bila postavljena večmedijska razstava.

Razstava bo v Galeriji Kocka na ogled do 10. maja. Več o razstavi v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

I. Vidmar

