Zapeljala se ceste in se dvakrat prevrnila

9.4.2019 | 11:15

Zaseženo orožje in naboji v hišni preiskavi (Foto: PP Dolenjske Toplice)

Novomeški policisti so bili včeraj nekaj pred 14. uro obveščeni o prometni nesreči na cesti med Novim mestom in Metliko pri Velikem Cerovcu. Opravili so ogled in ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila na mokrem vozišču zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, v ovinku zapeljala s ceste in se z avtomobilom dvakrat prevrnila. Povzročiteljica se v nesreči ni poškodovala.

Tovornjakar izsilil prednost in povzročil nesrečo

Sinoči, okoli 21.30 se je zgodila prometna nesreča v semaforiziranem križišču v Žabji vasi v Novem mestu. Novomeški policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 33-letni voznik tovornega vozila, ki je v križišču odvzel prednost in trčil v avtomobil 45-letnega voznika. Po trčenju je tovorno vozilo odbilo še v avtomobil 47-letne voznice. V nesreči se je lažje poškodoval 36-letni potnik v vozilu 45-letnega voznika. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Zasegli orožje in naboje

Policisti PP Dolenjske Toplice so zaradi suma nezakonite posesti orožja pridobili odredbo pristojnega sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 45-letnega moškega. Pri hišni preiskavi so našli in zasegli dve pištoli, puško in 246 nabojev. Zoper moškega bo prekrškovni organ izdal odločbo o prekršku zaradi kršitev določil Zakona o orožju.

Bolgar na mejni prehod s prepovedanimi tableti

Policisti PMP Obrežje so med opravljanjem mejne kontrole na vstopu v Slovenijo v osebnem avtomobilu bolgarskih registrskih oznak našli več kot 300 tablet in deset ampul s prepovedanimi snovmi v športu. 27-letnemu državljanu Bolgarije, ki je potoval kot potnik v osebnem avtomobilu, so prepovedane tablete in ampule zasegli ter o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo. Osumljenca bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Ob kosilnico in orodje

V Hrastu pri Jugorju je med 2. in 8. aprilom nekdo vlomil v počitniško hišo ter odnesel kosilnico na nitko in ročno orodje. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

Skrival se je na podvozju tovornjaka

Policisti PMP Obrežje so včeraj med kontrolo tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak na podvozju našli državljana Afganistana, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 31 tujcev

Policisti so na območju krajev Breg pri Sinjem vrhu, Želebej, Žuniči, Cerklje ob Krki in Javorovica izsledili in prijeli 31 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z osmimi državljani Alžirije, sedmimi državljani Maroka, sedmimi državljani Indije, petimi državljani Pakistana in štirimi državljani Sirije še niso zaključeni.

M. Ž.