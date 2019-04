Širili bodo osnovno šolo

9.4.2019 | 16:00

Županu občine Grosuplje dr. Petru Verliču in predsedniku uprave novomeškega CGP Martinu Gosenci so se ob podpisu pogodbe pridružili direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar s sodelavko za javna naročila Tanjo Rauh in ravnateljica Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje Janja Zupančič. (Foto: Občina Grosuplje)

Grosuplje - Župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in predsednik uprave novomeškega CGP Martin Gosenca sta dopoldne podpisala pogodbo za širitev Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje. »Spet je lep dan za občino Grosuplje, za naše šolarke in šolarje, za starše, zaposlene,« je ob podpisu pogodbe dejal župan dr. Peter Verlič in dodal, da v času gradnje prosi za potrpljenje in strpnost tako učence kot starše in zaposlene. Prizidek bodo namenu predali 1. septembra prihodnje leto, so sporočili iz grosupeljske občinske uprave

Predsednik uprave CGP Martin Gosenca je ob tem dejal, da imajo z gradnjo šol in visokogradniških objektov veliko izkušenj. »Ena šola je bila zgrajena tudi za Občino Grosuplje, pred letom ali dve na Polici,« je dodal.

Ravnateljica grosupeljske šole Janja Zupančič je ob podpisu pogodbe povedala, da nove učilnice, nova športna dvorana pomenijo res veliko izboljšanje za pogoje dela, kakovost pouka in samo organizacijo dela v šoli.

Obstoječo Osnovno šolo Louisa Adamiča Grosuplje bodo razširil za osem učilnic s pripadajočimi pomožnimi prostori (kabineti, garderobe, sanitarije, tehnični prostori …), hkrati pa zgradili še nov športni objekt, v katerem bodo tri vadbene površine z možnostjo organiziranja uradnih panožnih tekmovanj (košarka, rokomet, odbojka, dvoranski nogomet,…), s potrebnimi pomožnimi prostori (garderobe s tuši, sanitarije, prostor za športno opremo), tehničnim prostorom (za hrambo tribun, stolov, zaščite poda in drugih pripomočkov za organizacijo različnih dogodkov), in prostorom za športne pedagoge. Borilnice v obstoječem objektu šole pa bodo preuredili v garderobe za učence, so v sporočilu za javnost orisali novo pridobitev.

Gre za okoljsko manj obremenjujočo gradnjo, pogodbena vrednost pa znaša malo manj kot 3,9 milijonov evrov z DDV.

M. Ž.