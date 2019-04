Prvak je Bevkova salama iz divjega prašiča

9.4.2019 | 17:30

Foto: BDG

Gornja Radgona, Mirna - V okviru tukajšnjega mednarodnega sejma lovstva in ribištva, ki bo potekal od 12. do 14. aprila, so že drugič ocenjevali divjačinske salame. Sodelovalo je 17 salamarjev z 31 izdelki, med njimi pa so se uspešno predstavili tudi nekateri salamarji z Dolenjske.

Strokovna komisija je ocenila, da se je kakovost izdelkov od lani močno dvignila. Posebno priznanje Prvak sejma Lov za najvišje ocenjeno divjačinsko salamo je letos podelila Dušanu Bevcu z Debenca pri Mirni za salamo divjega prašiča. Poleg naziva je zanjo prejel še zlato medaljo, medaljo enake barve pa si je prislužil še s svojo jelenovo salamo.

Prav tako je zlato medaljo za jelenovo salamo prejel njegov sosed z Debenca Jože Bevc. Svoje jelenove salame sta z našega območja pozlatila še Blaž Dular s Hruševca pri Straži, ki je prejel še srebrno medaljo za jelenovo špehovko, in samostojni podjetnik Sebastijan Lipec iz Radeč.

B. D. G.