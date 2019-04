V Krki začeli z 8. tednom humanosti in prostovoljstva

9.4.2019 | 20:35

Teden humanosti in prostovoljstva so v Krki začeli s krvodajalsko akcijo. (Foto: Krka)

Novo mesto - V družbi Krka so včeraj s krvodajalsko akcijo začeli 8. Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Tudi letos bodo krkaši prostovoljci vse do sobote, 13. aprila, na številnih dejavnostih po vsej Sloveniji pomagali ljudem in jim polepšali vsakdan, so sporočili iz Krke.

Krkini prostovoljci so kri darovali v Novem mestu in Ljutomeru, krvodajalske akcije pa so na različnih lokacijah potekale tudi danes. V sedmih letih so samo v okviru tedna humanosti in prostovoljstva darovali že 800 litrov krvi. Vsako leto se Krkinim krvodajalcem, v podjetju jih skozi leto daruje kri dobrih 1500, pridružijo novi. »Krvodajalstvo tako ostaja pomemben del Krkine tradicije in odzivi na letošnje vabilo za darovanje krvi kažejo, da je bodo tudi to pot zbrali veliko. Že prvi dan akcije je 85 krvodajalcev darovalo 36 litrov te dragocene, za življenje ključne tekočine,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Prva dva dni so prostovoljci sodelovali tudi na Rdečem križu in Karitasu, kjer so pripravili 4200 paketov z živili za socialno ogrožene družine in posameznike ter pomagali razvrstiti 800 kilogramov oblačil.

Do konca tega tedna bodo na različnih lokacijah – od Novega mesta do Ljubljane, Ljutomera, Šentjerneja, Krškega, Strunjana in drugje – zbirali tudi oblačila in druge potrebščine. V sedmih letih so zbrali že 23 ton oblačil, hrane, knjig, igrač, higienskih in drugih potrebščin za Rdeči križ in Karitas. Samo na prvi dan letošnje akcije so zbrali 546 kilogramov. V sodelovanju z Rdečim križem pa so prostovoljci pomagali tudi nekaterim posameznikom tudi na njihovih domovih.

Prostovoljci so se družili in organizirali številne zanimive dejavnosti tudi za stanovalce številnih domov starejših po Sloveniji. Letos jih bodo obiskali kar 28. Z različnimi delavnicami, predstavitvami in predavanji pa so razveseljevali tudi otroke in mladostnike iz varstveno-delovnih centrov, šol s prilagojenim programom in ostalih zavodov, so navedli.

Niso pa pozabili niti na živali. Ves teden bodo zbirali pakirano pripravljeno hrano za muce in pse, v sredo pa se bo nekaj prostovoljcev v Zavetišču za živali Maribor lotilo urejanje okolice.

»Za dobrodelnost je potrebno le veliko in odprto srce. Vsak prispevek ali srčno dejanje šteje,« so poudarili v novomeški Krki.

M. Ž.

