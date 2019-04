Na brežiški čistilni akciji letos več kot 500 prostovoljcev

10.4.2019 | 08:00

Čiščenju okolja so se pridružili tudi pripadnice in pripadniki Slovenske vojske (Foto Komunala Brežice)

Gozd Dobrova je v sklopu Nature 2000 posebno varstveno območije, a v njem žal pristane jo tudi odpadki (Foto Komunala Brežice)

Ribiška družina Brežice je čistila okolico brežiške hidroelektrarne (Foto: Meho Tokić)

Brežice - Že šesto leto zapored so prostovoljci, ki jih je k sodelovanju povabila Komunala Brežice, obeležili Svetovni dan voda in naravo razbremenili odpadkov. V Komunali Brežice so bili nad odzivom na čistilno akcijo zelo zadovoljni. Čistilna akcija je uspela, skupaj so na več kot 30 lokacijah zbrali več kot 10 ton odpadkov, so sporočili iz brežiške Komunale.

Kot je poudarila direktorica mag. Jadranka Novoselc, gre zahvala gre vsem sodelujočim organizacijam in prostovoljcem, poleg zaposlenih so v njej sodelovali pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, ki so čistili območja, na katerih je potekala mednarodna vojaška vaja Sokol, pa tudi številni predstavniki krajevnih skupnosti.

»Tokrat smo k sodelovanju še posebej povabili člane društev, ki so svojimi aktivnostmi tesno povezana z vodo in naravo, to so ribiči in lovci. Vsem sodelujočim smo razdelili preko 500 rokavic in vreč za odpadke, poskrbeli smo, da bodo zbrani odpadki namesto v naravnem okolju pristali na Zbirnem centru Boršt,« je še povedala.

M. Ž.