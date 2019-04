Umrl pod viličarjem

10.4.2019 | 06:50

Sinoči ob 19.36 uri se je v naselju Mihalovec, občina Brežice, občan prevrnil z viličarjem in pri tem na kraju nesreče zaradi poškodb umrl. Gasilci PGD Mihalovec so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in počistili dvorišče, gasilci PGE Krško pa so viličar s pomočjo avtodvigala dvignili, postavili na kolesa, osvetljevali kraj in nudili pomoč pogrebni službi. Obveščene so bile pristojne službe.

Drevesa na cesti

Ob 20.10 so se v naselju Prazniki v občini Velike Lašče na cestišče podrla tri drevesa in ovirala promet. Posredovali so gasilci PGD Turjak in odstranili drevesa.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SRED. GLOBODOL;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHPEČ;

- od 9.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODŠUMBERK na izvodu VODOVOD.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Lipni vrh, Tolsti vrh, Mrčna sela, Gradišče, Glažuta in Jevša Bohor med 10. in 14. uro in na območju nadzorništva Brežice na območju TP Račja vas in Boršt – nadomestna med 8. in 14. uro.

Motena tudi oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, območje Podvrh, da bo danes predvidoma med 8. in 12. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi rednih vzdrževalnih del na omrežju.

M. K.