Uspešna kasaška sezona - kar 16 zmag!

10.4.2019 | 10:15

Dobitniki nagrad v letu 2018 (od leve proti desni): Janez Košak, Tjaša Jazbec, predsednik KK Šentjernej Andraž Rumpret ter Lana Zrinjanin in Jože Judež. (Foto: Tjaša Pirnar)

Šentjernej - V skoraj 134 let staremu Klubu za konjski šport (KK) Šentjernej, ki je drugi najstarejši v Sloveniji in združuje preko sto članov, so zadovoljni, da je za njimi uspešna kasaška sezona.

Nedavno so na občnem zboru ocenili tekmovalne dosežke ter podelili nagrade najuspešnejšim. V lanski sezoni so vozniki in konji njihovega kluba zmagali skupaj kar šestnajstkrat in zabeležili še veliko uvrstitev za nagrajena mesta.

Konj leta 2018 je v KK Šentjernej postala šestletna kobila Carlina Beco iz hleva Jožeta Judeža iz Prapreč. V Slovenijo je prispela iz Francije že v jeseni leta 2016 in po neposrečenem debiju se je lastnik odločil, da jo zaupa v trening Tjaši Jazbec, ki je z njo začela delati izključno v sedlu. Rezultati tega dela so se pokazali že v letu 2017, še bolj pa lani, kjer je Carlina v 15 štartih zabeležila tri zmage, šest drugih mest in eno tretje mesto.

Lana Zrinjanin

Ženske še posebej uspešne

Že drugo leto zapored je nagrada za najboljšega voznika šla v ženske roke. Lana Zrinjanin je s tremi zmagami, štirimi drugimi mesti in štirimi tretjimi mesti najboljša voznica kluba. Do zmage je pripeljala vsakega od svojih treh konj, s katerimi je nastopala v Sloveniji. V nepozabnem spominu pa ji je ostal tekmovalni dan v Lenartu, ko je slavila kar dvakrat v enem dnevu. Drugo mesto je zasedel Igor Novak, tretje pa Andrej Simončič. V kategoriji najboljšega trenerja, kjer se upoštevajo zaslužene nagrade v preteklem letu, je prvo mesto zasedla Tjaša Jazbec. Za ves zaslužek, ki ji je prinesel uvrstitev na vrh lestvice, je zaslužna odlična francoska kobila Carlina Beco. Na drugem mestu se je znašla Lana Zrinjanin, na tretjem pa Silvo Bučar.

Andrej Košak, podpredsednik kluba

Rejec leta 2018 je postal izkušeni konjar in dolgoletni kasaški zanesenjak Janez Košak iz Hrvaškega Broda. Konj njegove reje, ki je kot letnik bil prodan Slavku Makovcu v Ljutomer, Varele HB, se je okitil z naslovom državnega prvaka med dveletniki. V štirih nastopih je kar trikrat zmagal. Drugo mesto je osvojil rejec Jože Judež, ki sta mu lepe uvrstitve na nagrajena mesta zbirala Los Angeles in La Bella, tretji med rejci pa je Slavko Franko, ki je s svojim Planetom lani zbiral uvrstitve na nagrajena mesta v konkurenci triletnikov.

Jože Judež je postal najboljši lastnik KK Šentjernej za leto 2018, saj je s svojimi tremi nastopajočimi kobilami nabral kar dobrih devet tisoč evrov nagrad. Glavnino zaslužka je sicer prinesla Carlina Beco, nekaj pa tudi La Bella in nova francoska okrepitev Elisa Gali. Na drugem mestu je Lana Zrinjanin in tretjem Silvo Bučar.

Letos organizatorji treh dirk

Andraž Rumpret

Uspehov »svojih« voznikov in kasačev je vesel tudi predsednik Kluba za konjski šport Šentjernej Andraž Rumpret, ki je skupaj s podpredsednikom Andrejem Košakom na nedavnem občnem zboru prejel zaupanje za nov mandat. Dobri rezultati na tekmovanjih, uspešna finančna sanacija kluba v zadnjem času ter sicer spodbudno vzdušje in delo v klubu so glavni razlogi za podporo. Šentjernejski klub je postal eden močnejših v Sloveniji.

»Smo zadovoljni, delamo po najboljših močeh in z raznimi prostovoljnimi akcijami in delom pri občinskih prireditvah, kot so bili npr. pomoč pri praznovanju 1. maja na Javorovici, pri lanski cvičkariji, pa tudi na Jernejevem, si sami pomagamo priti do določenih sredstev, vse ostalo pa skušamo pridobiti s sponzorji. Brez njih dirk enostavno ni,« pove Rumpret in poudari, da je v kasaškem športu denar problem. Doda, da so v zadnjem obdobju dobro uredili hipodrom v Šentjerneju (njuna skrbnika sta Vojo Maletič in Tomaž Janževič), ravno tako hleve in lokal. V slednjem deluje nova najemnica, ki je dobro zagrabila za delo.

Člani kluba se udeležujejo dirk na hipodromih po vsej Sloveniji in v tujini, na domačem šentjernejskem hipodromu pa bodo letos organizirali tri tekmovalne dneve. Rumpret pove, da bodo ohranili lepo sprejete dirke ponijev za mlade, s čimer ne le popestrijo dirke, ampak bodo na tak način skušali tudi ustvariti podmladek kluba, bodoče tekmovalce, lastnike in ljubitelje konj.

Članek je bil objavljen v 14. št. Dolenjskega lista 4. aprila 2019.

Besedilo in fotografije: L. Markelj