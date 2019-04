Ivan Vajdl se vrača v Trebnje

10.4.2019 | 09:05

Ivan Vajdl (Foto: RK Trimo Trebnje)

Trebnje - V rokometnem klubu Trebnje je že dalj časa jasno, da se po koncu sezone poslavlja glavni trener Benjamin Teraš. V novi sezoni ga bo zamenjal Vajdl, ki je Trebanjce vodil že v sezonah 2011/2012 in 2012/2013. Ta je nazadnje deloval pri avstrijskem Ferlachu.

Trimo Trebnje v letošnji sezoni ni zaigral v ligi za prvaka, temveč v skupini od 7. do 12. mesta. Glavni cilj trebanjskega kluba v naslednji sezoni je uvrstitev v Ligo NLB za prvaka, čez nekaj let pa se prebiti v evropska tekmovanja, so še dodali.

»Vesel sem, da se po štirih letih spet vračam v Slovenijo. V veselje mi je, da me je v novo sredino kontaktiral prav Trimo Trebnje, s katerim sem sodeloval že pred leti. Gre za klub, ki ima v bodoče visoke cilje in je v preteklosti ustvaril že vrsto reprezentantov ter predvsem tudi odličnih srednjih zunanjih rokometašev. V Trebnjem so se kalili Miha Zarabec, brata Skube, Rok Skol, ki zdaj blesti v Avstriji in tudi Anže Ratajec. Menim, da ekipa lahko doseže zastavljene cilje in prikaže pravi temperament ter karakter, obenem želimo dvigniti trebanjski rokomet na višjo raven. Glavni načrt kluba pa je, da se uvrstimo med najboljše slovenske rokometne klube,« je o povratku dejal Vajdl, ki je s klubom podpisal dvoletno sodelovanje.

Klub bodo v naslednji sezoni poleg Vajdla okrepili še vratar Aleksandar Tomić in krožni napadalec David Didovič, novo ime pa bo znano v bližnji prihodnosti.

M. Ž.