Zlata Rebolj ostaja zastopnica pacientovih pravic

10.4.2019 | 11:30

Zlata Rebolj (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Zlata Rebolj, zastopnica pacientovih pravic za področje Dolenjske in Bele krajine, je bila za zastopnico imenovana še za en mandat, to je za obdobje petih let. Uradne ure in telefonske številke ostanejo nespremenjene. Kot ugotavlja, pacienti še vedno premalo poznajo pravice, ki jim jih ponuja zakon o pacientovih pravicah.

Ob svojem imenovanju je za Dolenjski list znova opozorila, da je nedopustno ravnaje zdravnikov, ki posredno »grozijo« pacientom, da bodo ostali brez možnosti opredeljevati se pri osebnih zdravnikih, češ da ne sprejemajo novih pacientov. »S tem je pacientom odvzeta pravica do enakopravnega dostopa do zdravstvene oskrbe. Pacientom, ki jih osebni izbrani zdravniki zaradi domnevne preobremenjenosti napotujejo v Urgentne centre, pa spet grozi dejstvo, da jim bodo za pregled oz. opravljeno storitev izstavili račun, ker pacientovo stanje ni bilo življenjsko ogrožujoče.«

Tako so, poudarja, žal pacientove pravice, kljub vsem prizadevanjem politike v naši državi sistemsko kršene. »Vodstva izvajalcev zdravstvenih storitev nimajo moči in ne podpore v dobrih sistemskih rešitvah, da bi lahko organizirali zdravstveno dejavnost na transparenten in pacientom enakopravno dostopen način,« je še dodala v luči skorajšnjega dneva Evropskih pacientovih pravic, ki ga obeležujemo 18. aprila.

M. Ž.