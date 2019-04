Jabolčnik spet postaja naš

10.4.2019 | 14:30

Aleš Germovšek (Foto: M. L.)

Jelka Bec (desno) je vedno pri organizaciji dogodkov, kot je bil tokratni salon. (Foto: M. L.)

Rok Anžlovar, Niko Borštnar, Pavel Koren, Slavica Grobelnik, Stane Možič in Sašo Obolnar (z leve), nekateri od izdelovalcev jabolčnika prvega salona v Boštanju. (Foto: M. L.)

Boštanj - »Kar se je v začetku zdelo kot lokalna zgodba, zdaj prerašča v nekaj širšega. Spodbudno je, da je pridelovalcev jabolčnikov in drugih sadnih vin veliko več, kot smo si sprva sploh upali predstavljati. Posebno pohvalno je tudi to, da stara znanja veščine niso popolnoma izumrli,« pravi Aleš Grmovšek, predsednik Turističnega društva Boštanj ob Savi, ki je nedavno organiziralo v dvorani TVD Partizan 1. Salon jabolčnikov, sadnih vin in sokov.

Slovenskemu sadjarstvu trenutno ni najlažje, meni Boris Orešek, predsednik odbora za sadjarstvo in oljkarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

Med tistimi, ki spremljajo trg jabolčnika v Sloveniji, sta Trg Niko Borštnar in Rok Anžlovar iz družbe Pivovarna Laško-Union, oddelka za komercialo in marketing. »V Sloveniji imamo dobro vino, dobro pivo in imamo tudi dobro jabolčno vino,« pravi Borštnar.

V Boštanju so pred leti začeli ocenjevati jabolčnik krajevnih izdelovalcev. Zdaj udeleženci prihajajo že tudi od drugod. Tako sta se 1. Salona v Boštanju udeležila tudi Pavel Koren iz Homca in Jože Kolenc z mozirskega območja. V Korenovem sadovnjaku je Kozjanski park iz Podsrede letos organiziral prikaz rezi sadnega drevja. Koren in Kolec imata stare visokodebelne sadovnjake, sadno drevje tudi še tudi sadita. Kolenc upa, da bo jabolčnik postal »uradna« pijača kampa Menina, ki ga ima njegov sin v kraju Varpolje.

Prvi boštanjski salon sadnih vin in sokov, za katerega je znak izdelal Tone Zgonc, je vodil Ciril Dolinšek, v sporedu so nastopili Jurjevi pevci, zbrane sta nagovorila tudi sevniški župan Srečko Ocvirk in namestnik predsednika krajevne skupnosti Boštanj Vinko Knez. »Zlato jabolko«, ki so ga podelili zmagovalcu, je iz lesa izdelal Alojz Rak iz Boštanja.

V ocenjevanju je v skupini tradicionalni jabolčnik iz mešanih jabolk travniških sadovnjakov dosegel prvo mesto Stane Možič iz Ledine v Sevnici, v kategoriji sortni jabolčniki je slavil Aleš Germovšek iz Boštanja, pri jabolčniku iz konzumnih jabolk je dosegla 1. mesto Romana Kostanjevec z Vrha pri Boštanju, najboljši jabolčnik z dodatki je izdelal Sašo Obolnar z Brezovske gore pri Krškem, za jabolčnik starejšega letnika so kot edinemu izdelovalcu dali odličje Mihaelu Fajfarju iz Slatine pri Šmartnem ob Paki. S posebnim jabolčnikom je slavila Pivovarna Laško-Union, vzorec sadnega vina je dal v ocenjevanje Danilo Pavlovič iz Križevske vasi pri Metliki, v kategoriji sokovi sta dosegla Jakob in Ana Šušteršič iz Podvrha pri Zabukovju itd.

Nadaljevanje te salonske zgodbe lahko preberete v jutrišnjem tiskanem Dolenjskem listu.

M. L.

Galerija