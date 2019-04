Smrtna nesreča na dvorišču hiše

10.4.2019 | 12:30

Poročali smo že o sinočnji nesreči pri delu v kraju Mihalovec, ki je terjala smrtno žrtev, iz Policijske uprave Novo mesto pa so sporočili še nekaj podrobnosti. O nesreči so bili brežiški policisti obveščeni nekaj po 19.30, po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 56-letni moški po dvorišču stanovanjske hiše vozil viličarja. Pri vožnji vzvratno naj bi zapeljal na robnik in padel, nanj pa se je prevrnil viličar. Zaradi hudih poškodb je 56-letni moški umrl na kraju nesreče. Okoliščine policisti še preiskujejo in bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Na mejni prehod pijan in brez veljavne vozniške

Včeraj je okoli 14. ure je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Renalut scenic. Policisti so opravili mejno kontrolo in ugotovili, da 43-letni državljan Hrvaške nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki je pokazal, da je v litru izdihanega zraka imel 0,97 miligramov alkohola (2,0 g/kg). Avtomobil so zasegli in kršitelja odpeljali v prostore za pridržanje. Danes ga bodo z obdolžilnim predlogov privedli pred pristojno sodišče.

Skrivali so se med pnevmatikami

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila turških registrskih oznak v tovornem delu našli pet državljanov Afganistna, ki so se skriti med pnevmatikami skušalil izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak so prav tako skritega našli državljana Afganistana, ki se je skušal izogniti mejni kontroli. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli štiri Pakistance

Policisti so na območju Bistrice izsledili in prijeli štiri državljane Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

