Zapuščena vozila bodo lahko odstranili

10.4.2019 | 15:30

Mirnski občinski svet se je včeraj sestal na 5. redni seji.

Tanja Šinkovec

Brigita Železnik

Mirna - V občini Mirna je več zapuščenih vozil, na kar opozarjajo številni občani. Medobčinsko redarstvo in policija v takšnih primerih lastnika pozoveta k njegovi odstranitvi, če se ta v treh dneh ne odzove, sledi globa, vendar pa nimata pravne podlage, da bi odredila odstranitev vozila, je na sinočnji seji dejala vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva Brigita Železnik. Zato so svetniki včeraj obravnavali predlog odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili, ki po besedah direktorice občinske uprave Tanje Šinkovec »daje pravno podlago za odstranitev zapuščenega ali napačno parkiranega vozila«.

Kot je bilo slišati na seji, se kar nekaj zapuščenih vozil nahaja na parkirišču pri nekdanji tovarni Prevent. »Ta vozila obremenjujejo prometno varnost, če bi jih odstranili pa bi to pomenilo razbremenitev s prometnega in okoljskega vidika. Konec koncev se razbremenijo površine, ki so namenjene za parkiranje vozil,« je še dodala Šinkovčeva.

Izvajalec javne gospodarske službe vzdrževanje občinskih cest, to je Komunala Trebnje, bo po sprejetem odloku takšna vozila deponiral na ustrezno zavarovano mesto. Če lastnik zapuščenega vozila tega ne prevzame v treh mesecih od dneva odstranitve, se ga lahko proda ali uniči, je razložila Železnikova. Poudarila je še, da odlok ne zajema samo javne ceste, temveč tudi ostale prometne površine, ki so dane za uporabo v cestnem prometu.

Svetniki so potrdili tudi zaključni račun proračuna občine za lansko leto. Na prihodkovni strani je bila realizacija 74,8-odstotna (2,98 od načrtovanih 3,98 milijona evrov), na odhodkovni pa 77,1-odstotna (3,27 od načrtovanih 4,24 milijona evrov). »Z realizacijo smo zadovoljni. Izpeljali smo kar nekaj projektov, za katere smo pridobili državna in evropska sredstva. Predvsem za 2. fazo opremljanja poslovno industrijske cone, sanacijo cest, ponosni smo , da ima šolska igrišče novo prevleko in tudi projekt UGO – Učenje in gibanje za okolje,« je povedal direktorica občinske uprave.

