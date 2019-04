Možno poplavljanje manjših rek in Krke

10.4.2019 | 13:30

Slika je ilustrativna (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Ljubljana - Ob predvidenih obilnih in intenzivnih padavinah na širšem območju osrednje in vzhodne Slovenije od danes popoldne pa vse do petka lahko hitro in močno narastejo posamezne manjše reke in hudourniški vodotoki. V četrtek se lahko pričnejo razlivati tudi večje reke, opozarjajo na agenciji za okolje (ARSO).

Danes popoldne in v noči na četrtek je pojav lokalnih hudourniških razlivanj in poplav najbolj verjeten v porečju Krke, možen pa je tudi drugod v osrednji in vzhodni Sloveniji. V noči na petek lahko posamezne manjše reke in hudourniški vodotoki ponovno močno narastejo, zlasti na širšem območju Notranjske in Dolenjske.

V četrtek so poplave najbolj verjetne ob reki Krki in njenih pritokih, so dodali.

M. Ž.