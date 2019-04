Jutri bodo v Črnomlju sadili drevesa

11.4.2019 | 13:30

Predlog ozelenitve (Foto: skupina Urbano zelenje mesta)

Črnomelj - Civilna skupina Urbano zelenje mesta, ki se je spontano združila zaradi želje po ponovni ozelenitvi mesta, pripravlja v petek akcijo ponovne ozelenitve mesta Črnomelj. »Število dreves v Črnomlju je namreč v zadnjih letih močno upadlo. Nekatera drevesa so se posušila, druga so bila požagana, manjkajočih dreves pa se ni nadomeščalo z novimi. Naša želja je bila, da v mestno jedo in pred javne institucije ponovno zasadimo drevesa in naredimo mesto zeleno,« so pojasnili svoj namen.

Pri izvedbi akcije so naleteli na zelo močan in pozitiven odziv javnosti, kmalu jih je podprla tudi Občina Črnomelj, Krajevna skupnost Črnomelj in druge javne institucije, finančno pa so jih podprla tudi podjetja in posamezniki iz lokalnega okolja. »Z zbranimi donacijami smo uspeli pokriti vse stroške nakupa sadik. Te bomo označili s tablicami z imeni donatorjev. Za izvedbo zahtevnejših del bo poskrbela Javno podjetje Komunala Črnomelj, v petek pa se nam bo pri akciji pridružilo tudi več kot 100 prostovoljcev,« so zapisali v skupini.

Posadili bodo 25 urbanih dreves na dvanajstih lokacijah v mestu (urnik sajenja s podatki o posameznih lokacijah v priponki).

V podporo akciji bodo med 9. in 13. uro na ploščadi pred Kulturnim domov in na Trgu svobode udeleženci Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2019 ustvarjali instalacije ter izdelke iz siporeksa pod geslom Zelena pozitiva, so še dodali v skupini Urbano zelenje mesta.

M. Ž.