Zagorelo v podjetju, štirje delavci so se nadihali dima

11.4.2019 | 07:00

Zgodaj davi ob 3.28 uri je v naselju Radna, občina Sevnica, zagorel stroj za nanos lepila v proizvodni hali podjetja. Gasilci PGD Boštanj in Sevnica so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, s termo kamerami pregledali stroje in prostore, prezračili proizvodne prostore in do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč štirim zaposlenim, ki so se nadihali dima. Reševalci NMP Sevnica so poškodovance na kraju oskrbeli in dve osebi prepeljali v UC Brežice ter dve v ZD Sevnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENICA1 1996, TP KAMENICA2 1996;

- od 8:00 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK 1985;

- od 10:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MFE PLUT-JUGORJE, TP JUGORJE 1948, TP DOLE PRI JUGORJU, TP DRAGE ME 1973, TP ŠKEMLJEVEC, TP HRAST PRI JUGORJU 1976;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHOR 1993, TP RAVNACE 2003.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUZARJEV KAL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP KNEŽJA VAS, SELCE in TP GOR. KAMENJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 12. in 14. uro na območju TP Cerklje 2 izvod Cerklje desno.

M. K.