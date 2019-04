V zadnji četrtini ušli na 30 točk razlike

11.4.2019 | 08:15

Novomeška Krka je stvari postavila na svoje mesto v drugem polčasu. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 7. krogu lige Nova KBM za prvaka premagali domžalski Helios Suns s 86:58 (17:14, 35:36, 53:50). Domžalski košarkarji so ne glede na zadnje mesto v zgornji polovici prvenstvene razpredelnice dokazali, da se lahko po robu postavijo tudi vodilnim ekipam, so zapisali v poročilu tekme na Košarkarski zvezi Slovenije.

Krkaši so v uvodu sicer povedli z 10:5, 13:8 in 19:4, a se gostje niso predali, vztrajno nižali zaostanek in sredi druge četrtine celo povedli (21:23). V nadaljevanju so Domžalčani potrdili, da so lahko nevarni in obdržali visok ritem, s katerim so razliko dvignili na +6, ob polčasu pa imeli točko naskoka. V nadaljevanju pa so krkaši stvari vendarle postavili stvari na svoje mesto, v zadnji četrtini pa so Novomeščani ušli na 30 točk razlike, so povzeli dogajanje pa parketu.

Pri domačih je bil s 26 koši najbolj razpoložen Luka Lapornik, za Helios jih je 20 dosegel Nikola Gajić.

Simon Petrov, trener Krke, je po tekmi povedal: »Pričakovano težka tekma, veliko težja kot kaže končni izid. V prvem polčasu smo bili preveč živčni. V napadu nam nikakor ni šlo kot smo si želeli in Domžalčani so to izkoristili. V drugem polčasu smo jih bolj stisnili v obrambi, ko pa se je našim izkušenim igralcem odprlo v zadnji četrtini, se nas ni dalo več ustaviti."

V naslednjem krogu bodo Novomeščani čez teden dni gostovali na Polzeli.

* Športna dvorana Leona Štuklja, gledalcev 400, sodniki: Majkić (Hrastnik), Grbić (Ljubljana), Rener (Koper).

* Krka: Lapornik 26 (2:2), Balažič 4, Lalič 2, Škedelj 4, Jošilo 8, Stipaničev 4 (2:2), Fifolt 8 (2:2), Đapa 15 (1:1), Cinac 11, Mavra 4 (2:2).

* Helios Suns: Mahkovic 6 (6:6), Klavžar 12 (1:3), Bratec 5, Gajić 20 (5:6), Močnik 2, Tratnik 5 (1:2), Besedić 5, Oman 3 (1:2).

* Prosti meti: Krka 9:9, Helios Suns 14:19.

* Met za 3 točke: Krka 13:25 (Lapornik 6, Cinac 3, Đapa, Jošilo po 2), Helios Suns 6:25 (Gajić 3, Klavžar, Bratec, Besedić po 1).

* Osebne napake: Krka 20, Helios Suns 21.

* Pet osebnih: /.

M. Ž.