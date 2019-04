Zaradi nakupa reševalnega vozila rebalans proračuna

11.4.2019 | 12:15

Občinski svet se je sinoči seznanil tudi z zaključnim računom proračuna za lansko leto.

Župan Anton Maver in direktorica občinske uprave Mojca Pekolj

Mokronog - Svetniki občine Mokronog-Trebelno so na sinočnji seji potrdili drugi rebalans letošnjega proračuna, s katerim so prihodke in odhodke povišali za okoli 100.000 evrov. Letos tako predvidevajo okoli 4,43 milijona evrov prihodkov in 4,57 milijona evrov odhodkov.

Rebalans je bil potreben predvsem zaradi nakupa novega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Trebnje, ki ga je občina prijavila na razpis ministrstva za zdravje. »Naprošeni smo bili s strani zdravstvenega doma, da se prijavimo, kajti v tem primeru je večji delež sofinanciranja za okoli 20 odst. To je odvisno od vseh vlog, ki jih bo ministrstvo prejelo, rezultatov pa zaenkrat še nimamo,« je pojasnila direktorica občinske uprave Mojca Pekolj.

Dodala je še, da so z rebalansom v naslednje leto prestavili medgeneracijsko ustvarjalno središče, nakup AED opreme, med drugim pa so iz proračuna umaknili tudi projekt kolesarske poti Trebnje-Mirna-Mokronog. »Žal mi je, da do tega projekta ne bo prišlo. Občina Mirna, ki je bistven člen v tem projektu, se je odločila, da ne bo sodelovala,« je povedal župan Anton Maver in dodal, da bodo vseeno do konca pripravili projektno dokumentacijo, ki bi jim lahko kasneje koristila pri kakšnem drugem razpisu, ali če se bodo naložbe lotili sami.

Svetniki so po obširni razpravi v prvem branju potrdili tudi predlog odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili. Kot je dejal župan, imajo v občini vsaj štiri taka vozila, ki že dolgo časa ovirajo parkiranje drugih vozil. S tem odlokom, ko bo sprejet, bosta tako policist kot tudi redar imela pravno podlago, da odredita odstranitev takšnega vozila.

Občinski svet se je tudi soglašal o razglasitvi zbirke likovnih del slikarja Borisa Kobeta za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Mokronog-Trebelno.

Besedilo in fotografije: R. N.

