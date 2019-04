Most da, ogenj pa ne

11.4.2019 | 16:00

Včerajšnja seja občinskega sveta (Foto: M. L.)

Včerajšnja seja občinskega sveta (foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Tercialski most v Kostanjevici na Krki so pred dnevi odprli za uporabnike, potem ko ga je občina obnovila. Župan Ladko Petretič, ki je o tem govoril na včerajšnji seji občinskega sveta, pričakuje, da bo zdaj most zdržal še nekaj časa, če pa bi se med tem pokazalo, da je mostna konstrukcija nestabilna, bodo ta objekt nad Krko zamenjali z novim na istem mestu.

Občinski svet je na seji med drugim obravnaval delovno poročilo medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki ter sprejel zaključni račun lanskega občinskega proračuna in delovni načrt komunalnih dejavnosti, s katerim je svetnike seznanil predstavnik krškega Kostaka Jože Leskovar.

Občinski svet je s sklepom potrdil delno povračilo stroškov volilne kampanje za lanske lokalne volitve.

Med razpravami so eno najdaljših namenili vprašanju, ali je dovoljeno kurjenje vej in podobnega v naseljih med hišami. Inšpektorica Nataša Rajar jim je pojasnila, da je to prepovedano.

M. L.

Galerija