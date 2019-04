Pri vzvratni vožnji trčil v pešca in odpeljal

11.4.2019 | 14:30

Foto: Arhiv DL

Novomeški policisti so bili včeraj obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo lažje poškodovanega 19-letnega pešca, v katerega naj bi trčil voznik osebnega avtomobila. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 19-letni voznik avtomobila na parkirišču v Novem mestu pri vožnji vzvratno z odprtim prtljažnikom trčil v pešca. Voznik je po nesreči kraj zapustil, vendar so ga policisti izsledili. Okoliščine nesreče še preiskujejo.

Ob štedilnik

V kraju Bistrica na območju Šentruperta je med soboto in včerašnjim dnem nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel štedilnik. Lastnika je oškodoval za 400 evrov.

Odnesel konjski komat z uzdami in vajeti

V Drašči vasi pa je med torkom in sredo nekdo odnesel konjski komat z uzdami in vajeti, nameščen na steni hleva. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 3000 evrov.

Prijeli sedem Pakistancev

Črnomaljski policisti so včeraj na območju Stare Lipe izsledili in prijeli sedem državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

V vagonu našli Irančana

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka, ki je iz Srbije v vagonih prevažal žito, v enem izmed vagonov našli dva državljana Irana, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.