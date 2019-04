Večina zlata ostala doma

11.4.2019 | 14:40

Na dirki na izpadanje so bili mlajši mladinci Adrie Mobil na začetku in na koncu v ospredju. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V torek in včeraj je novomeško kolesarsko društvo Adria Mobil na velodromu v Češči vasi pripravilo državno prvenstvo v dirkališčnih disciplinah, na katerem so se pomerili predvsem mladinci, domačini pa so osvojili tudi večino naslovov državnega prvaka.

V dirki na točke je med mlajšimi mladinci Adria Mobil osvojila prva štiri mesta, zmagal pa je Črt Kogovšek pred Davidom Gregorčičem in Adamom Jordanom. Pri starejših mladincih je zmagal Ljubljančan Blaž Avbelj, domačin Boštjan Murn pa je bil tretji.

V sprintu na 200 m je med mlajšimi mladinci v finalnem obračunu domačih tekmovalcev Jaka Špoljar premagal Nina Poloviča, med starejšimi mladinci pa je domačin Jan Bevc (Adria Mobil) premagal Blaža Avblja.

Na dirki na izpadanje je med mlajšimi mladinci zadnji ostal na progi Nino Polovič (Adria Mobil), Adam Jordan je bil tretji in Črt Kogovšek četrti. Med starejšimi je zmaga pripadla Kranjčanu Maticu Mačku, Boštjan Murn (Adria Mobil) pa je bil drugi.

V ekipnem sprintu je med mlajšimi mladinci zmagala domača Adria Mobil, med starejšimi mladinci pa je bila domača posadka druga.

V individualni zasledovalni vožnji na 2000 m je med mlajšimi mladinci zmagal Jaka Špoljar pred Ninom Polovičem, med starejšimi mladinci pa je bil najboljši Blaž Avbelj. V ekipni zasledovalni vožnji na 3000 m je zmagala domača Adria Mobil, med starejšimi mladinci pa je bila domača posadka druga.

V vožnji na čas je med mlajšimi mladinci na 500 m dosegel najboljši izid Nino Polovič, Jaka Špoljar je bil tretji, med starejšimi mladinci pa je na 1000 m zmagal Marko Jeretina, med moškimi absolutno pa je bil najhitrejši Ljubljančan Žiga Ručigaj (Ljubljana Gusto Santic), medtem ko domačih kolesarjev ni bilo v ospredju oziroma se zaradi drugih obveznosti prvenstva niso udeležili.

I. Vidmar

