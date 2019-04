Brez Mokric v vodi do vratu in čez

11.4.2019 | 18:20

Na današnji konferenci, s katere je fotografija, so poudarili, da zaradi najnovejših zapletov ni znano, kdaj bodo brežiško območje zavarovali pred poplavami. (Foto: M. L.)

Brežice - Na današnji novinarski konferenci v Brežicah so izrekli ostro kritiko v zvezi z razmerami, ki so nastale s tem, ko je upravno sodišče razveljavilo okoljevarstveno soglasje za hidroelektrarno Mokrice. Sodišče je namreč ugodilo tožbi Društva za preučevanje rib Slovenije proti Republiki Sloveniji ter razveljavilo okoljevarstveno soglasje in zadevo vrnilo agenciji za okolje v ponovni postopek.

Na konferenci so sodelovali brežiški župan Ivan Molan, direktor podjetja HESS Bogdan Barbič in direktor podjetja Infra Vojko Sotošek ter poslanca Tomaž Lisec in Igor Zorčič

Zaradi odprave okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice se odmika začetek gradnje hidroelektrarne Mokrice. Tak zamik pomeni tudi, poudarja župan Molan, da je več kot tisoč prebivalcev na poplavno najbolj ogroženem območju občine še vedno izpostavljenih morebitnim naraslim vodam. V nejasnih razmerah v zvezi z gradnjo elektrarne, tudi ne morejo začeti graditi brežiškega mostu čez Savo.

Po besedah direktorja Barbiča z zamiki gradnje hidroelektrarne Mokrice nastaja v Sloveniji narodnogospodarska škoda in naša država s tem postaja še bolj odvisna od uvoza elektrike iz tujine. Zastoj v zvezi z elektrarno bo vplival tudi na razmere v podjetjih, ki sodelujejo oziroma bi sodelovala v gradnji elektrarne. »Smo pred podpisom pogodb za gradnjo in pogodb za izdelavo turbin in generatorjev,« je rekel Barbič, ki se sprašuje, kaj sedanji zamik pomeni v tem pogledu.

Podjetje Infra nadaljuje nekatere geodetske postopke v zvezi z načrtovanimi odkupi zemljišč za elektrarno, je povedal direktor Vojko Sotošek.

Zaradi nastalih razmer sta zaskrbljena tudi poslanca Zorčič in Lisec. Zorčič je poudaril, da je pristaš hidroelektrarn kot obnovljivega energetskega vira. Podpira tudi zamisli o gradnji hidroelektrarn na srednji Savi. Lisec je sedanjo zaustavitev postopkov v pripravah gradnje hidroelektrarne Mokrice označil za nesprejemljivo. Ob tem je dejal, da Sloveniji manjka dolgoročni energetski načrt. V zvezi s tožbo Društva za preučevanja rib Slovenije je dejal, da zakonodaja daje različnim pobudnikom preveč možnosti za to, da tudi vsebinsko nepomembne zadeve zakonsko uveljavijo kot javno pomembne.

Zakaj se na brežiškem območju tako bojijo poplav, so na današnji konferenci odgovorili tudi s prepričljivimi filmskimi posnetki poplav leta 2010.

M. L.

Zaradi odprave okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice se odmika začetek gradnje hidroelektrarne Mokrice, to je čista politična farsa saj so gospodje pozabili, da je prvo potrebno rešiti Akumulacijsko jezero HE Brežice in poplavno varnost na tem območju. Ti gospodje drvijo 100/uro v želji, da zgradijo še en politični projekt z polno anamalij pri izgradnji kot so se dogajale na HE Brežice. Tina Klobučar l.r.