Mladi kiparji ustvarjajo že na 12. koloniji

12.4.2019 | 08:00

Mladi kiparji letos v Črnomlju ustvarjajo pod naslovom Zelena pozitiva.

Črnomelj - V tukajšnji OŠ Loka se je včeraj dopoldne s slovesnostjo začela 12. mednarodna kiparska kolonija mladih, ki bo v prostorih šole in črnomaljskem kulturnem domu potekala do danes popoldne. Slavnostni zaključek kolonije bo v kulturnem domu ob 17. uri.

Na koloniji sodeluje v delavnicah instalacija, keramika, montažna plastika in siporeks 39 učencev iz 17 slovenskih OŠ ter štirih OŠ iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Hrvaške. Prijav je bilo znatno več, zato je več kot tretjino mladih kiparjev morala komisija zavrniti. Mladi ustvarjajo pod naslovom Zelena pozitiva. Letos je prvič kolonija spomladi (doslej so bile kolonije februarja), zato so jo združili z ozelenitvijo Črnomlja. Danes bodo namreč na več lokacijah po Črnomlju sadili drevesa.

Sicer so v okviru kolonije sinoči v starem črnomaljskem mestnem jedru prižgali velikonočne lampijone in v črnomaljskem kulturnem domu odprli razstavo Vlaste Markočič z naslovom Vezi. Na današnjem zaključku kolonije, ki sta jo pripravila OŠ Loka in Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, pa bodo proglasili tudi najboljše mlade umetnike v vsaki od štirih delavnic ter skupnega zmagovalca. Njihova dela bodo ocenili člani ocenjevalne komisije Robert Lozar, Paola Korošec in Saba Skaberne.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

