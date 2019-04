Smrtna žrtev v trčenju z avtobusom; potres pri Brežicah

12.4.2019 | 07:00

Na območju Zidanega Mosta blizu kamnoloma se je sinoči malo po 20. uri zgodila prometna nesreča, v kateri je 36-letni voznik osebnega vozila zapeljal na drugo stran ceste in trčil v avtobus, ki je pripeljal nasproti. Voznik osebnega vozila je ob trčenju umrl, 45-letna voznica avtobusa in trije potniki so lažje poškodovani.

Voznik osebnega vozila se je pripeljal iz smeri Laškega, avtobus pa je pravilno pripeljal nasproti.

Potres pri Brežicah

Sinoči ob 22.12 uri so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,4 v bližini Brežic, 81 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občin Brežice, Krško, Šentjernej in Kostanjevica na Krki. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Trk osebnega in kombiniranega vozila

Ob 22.19 so na relaciji Stara vas-Bizeljsko - Bizeljsko, občina Brežice, gasilci PGE Krško naknadno posredovali po trku osebnega in kombiniranega vozila. Zavarovali so kraj dogodka, odklopili bateriji, iztekle motorne tekočine posuli z vpojnimi sredstvi, nudili potrebno razsvetljavo in s cestišča odstranili odpadle dele vozil.

Voda v kleti

Včeraj ob 6.47 je na Trubarjevi cesti v Šentjerneju počila vodovodna cev in zalila klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej so izčrpali približno 40 kubičnih metrov vode.

Ob 7.48 je na Glavni cesti na Mirni meteorna voda zalila kletne prostore poslovnega objekta. Gasilci PGD Mirna so s pomočjo potopnih črpalk iz prostora izčrpali približno 35 kubičnih metrov vode.

Gorelo ostrešje

Ob 23.34 so v naselju Sovinek, občina Semič, gasilci PGD Semič omejili in pogasili požar ostrešja manjšega stanovanjskega objekta. Vzrok in višino škode bodo ocenili pristojni.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Velika Strmica in Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK 1985.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOV LOG;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUŠICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško mesto na območju TP Ivanjše Grič - nizkonapetostni izvod Grič predvidoma med 8. in 12. uro.

M. K.