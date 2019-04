Plutova še naprej direktorica, cene v vrtcu višje

12.4.2019 | 10:20

Irena Plut bo direktorica Kulturnega centra Semič tudi v naslednjem mandatnem obdobju.

Semič - Tukajšnji svetniki so imeli včeraj zvečer 5. redno sejo v tem mandatu, na kateri so v slabih štirih urah obravnavali 17 točk dnevnega reda. Obravnavali in sprejeli so informacijo o poslovnem poročilu za leto 2018 in o gospodarsko-finančnem načrtu za leto 2019 Komunale Črnomelj.

Svetniki so se strinjali, da v OŠ Semič del presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki se ga je nabralo za 27.000 evrov, namenijo za izplačilo odpravnin štirim delavkam. Sprejeli so tudi nove cene programa vrtca. Za prvo starostno obdobje bo od 1. aprila cena 485 evrov in bo za 9 odst. višja od cene, ki je veljala zadnji dve leti. Za drugo starostno obdobje pa bo cena 362,45 evra oz. 6 odst. višja kot doslej.

Svetniki so obravnavali tudi poročilo o delu Kulturnega centra Semič v lanskem letu, program dela za letošnje leto ter strateški načrt za naslednjih pet let. Pohvalili so delo v Kulturnem centru, v katerem je bilo lani 326 dogodkov, ki jih je obiskalo okrog 20.000 ljudi, in tudi delo direktorice Irene Plut, ki so jo potrdili za direktorico tudi za naslednji 5-letni mandat.

V Semiču so obravnavali tudi informacijo o stanju športne infrastrukture ter možnostih umestitve novih športnih objektov v prostor. Soglasno pa so sprejeli tudi zaključni račun lanskega proračuna. Lansko leto je bilo v semiški občini zelo investicijsko naravnano, največja naložba pa je bila obnova in dozidava Muzejske hiše. Vse lansko leto je bila občina likvidna in je svoje obveznosti poravnavala tekoče, v letošnje leto pa ni prenesla zapadlih obveznosti.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

