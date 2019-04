Za vključitev mladih v počitniško delo na voljo 30 tisočakov

12.4.2019 | 09:05

Slika je simbolična (Vir: Občina Krško)

Krško - Občina Krško je že tretje leto zapored objavila javni poziv delodajalcem za vključitev mladih v počitniško delo za letošnje leto v želji, da bi mladim z območja občine zagotovila pridobivanje delovnih izkušenj in spoznavanje deficitarnih poklicev, delodajalcem pa pomagala pridobiti in spoznati potencialne domače kadre, so sporočili iz občine.

V proračunu je za ta program zagotovljenih 30.000 evrov, delodajalci pa se lahko za sofinanciranje počitniškega dela prijavijo do 13. maja. Občina posameznemu delodajalcu v višini pet evrov na opravljeno uro dijaka ali študenta sofinancira neto znesek – izplačilo dijaku oz. študentu in prispevke dijaka oz. študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri čemer lahko posamezni dijak oz. študent opravi skupno največ 160 ur počitniškega dela, so pojasnili.

Prednost bodo imela dela pri delodajalcih tehničnih in deficitarnih področij kot so strojništvo in obdelava kovin, elektrotehnika in energetika, pekarstvo in slaščičarstvo, kemijska tehnologija, lesarstvo, steklarstvo, gradbeništvo, gozdarstvo, hotelirstvo in gostinstvo … Delodajalec lahko odda eno ali več prijav, vendar skupno, za vsa področja dela za največ 640 ur počitniškega dela.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Krško ali na oddelku za družbene dejavnosti.

