Zeliščarski center nastaja, končno dobili izvajalca

12.4.2019 | 13:00

Jože Kapler in Mitja Urbič sta si po podpisu pogodbe segla v roke kot znak dobrega sodelovanja.

Škocjan, Zagrad - Včeraj je župan občine Jože Kapler z izbranim izvajalcem del, to je družinsko podjetje Urbing iz Trebnjega, podpisal pogodbo o izvedbi prve faze izgradnje Zeliščarskega centra Jugovzhodne Slovenije - v imenu podjetja je bil podpisnik komercialist Mitja Urbič.

Zeliščarski park, ki ga bodo uredili v parku Zagraški log, se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Občina bo prejela 40 tisoč evrov nepovratnih sredstev, preostanek od pogodbene vrednosti projekta, ki znaša dobrih 253 tisoč evrov z davkom, pa bo prispevala iz občinskega proračuna.

Pomožni objekt zagraškega gasilskega društva, kjer bodo uredili vstopno točko v zeliščarski center.

Župan Jože Kapler, ki meni, da je naložba sicer draga, »a bo upravičena«, je zadovoljen, da se bodo dela prihodnji teden le začela, saj je rok za izvedbo zelo kratek, le tri mesece. Urejanje prvega dela projekta bi lahko bilo že zaključeno, a se na lanski razpis ni javilo nobeno podjetje. Na drugem razpisu sta bila ponudnika dva, izbrali so najugodnejšega, že omenjenega. Mitja Urbič je po podpisu dejal, da se bodo s svojim znanjem in izkušnjami potrudili in naložbo končali do konca julija, v gradbena in ureditvena dela pa bodo vključili domače obrtnike in podjetnike, saj bo to lažje in boljše.

Smelo zastavljen projekt zeliščarskega centra - ta temelji na eko socialnem kmetijstvu, kjer sodelujejo s Sončkom, Društvom za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine iz Novega mesta, saj bodo osebe s posebnimi potrebami v logu pridelovala zelišča, kmalu pa se jim bodo lahko pridružili tudi uporabniki bodoče eko-socialne kmetije, ki jo škocjanska občina načrtuje na Bučki - so sicer začeli uresničevali že lani.

Kot je povedala koordinatorka projekta Blanka Matko, so že prestavili eno enoto stavbne kulturne dediščine v Zagraškem logu (svinjak), in ter zasadili nekaj gred z zelišči - skupaj jih bo 15. Od podpisa pogodbe naprej se bodo dela zdaj začela še ključnem delu, s preureditvijo nekaj desetletij starega večnamenskega objekta v Zagradu, ki bo postal nekakšna vstopna točka v center. V spodnji etaži bodo uredili prostor za učilnico in razna izobraževanja, sprejemnico, manjši laboratorij, sušilnico, pakirnico za zelišča, sanitarije ipd. Obnovili bodo tudi streho. Stavba bo dostopna za invalide. Sledi še krajinska ureditev parka z energijsko točko, krožno učno potjo, postavitvijo šestih brvi skozi potočke, zasaditvijo vrtička pri Rangusovi hiši, sadnega drevja itd.

Otvoritev je predvidena septembra, »do takrat mora biti vse zaključeno, v projekt, ki je zelo perspektiven in ima tudi še nadaljnje načrte, pa želimo vključiti širšo javnost, zeliščarje, kmete, partnerje itd., ki bodo tu - upamo, videli tudi svojo priložnost, « pravi župan.

Besedilo in foto: L. Markelj

